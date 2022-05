Krieg in der Ukraine – Eine Stadt rappelt sich auf Übersprühte Wegweiser, demontierte Denkmäler und Panzersperren am Strassenrand: Wie sich Kiew zwei Monate nach Kriegsbeginn an eine neue Normalität herantastet. Jan Heidtmann aus Kiew

Bildersturm in Kiew: Das Denkmal der Freundschaft zwischen Russland und der Ukraine stammt aus der Sowjetzeit. Jetzt wird es abgerissen, der Kopf des Russen liegt bereits am Boden. Foto: Alexey Furman (Getty Images)

In Kiew wird aufgeräumt. Dazu gehört, sich von falschen Freunden zu trennen. Besonders wenn sie zu erbitterten Feinden werden wie die Russen. Seit fast zwei Stunden fräsen vier Arbeiter am Sockel des überlebensgrossen Denkmals unter dem Bogen der Völkerfreundschaft herum. Es wurde 1982 «zum Gedenken an die Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland» nahe der Philharmonie errichtet. Anfang der Woche hatte Kiews Bürgermeister Witali Klitschko angekündigt, dass es abgerissen gehöre. Am Dienstag ist es so weit.