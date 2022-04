ZSC und FCZ vor dem Meistertitel – Eine Stadt bleibt gelassen in der Euphorie In Zürich können der FCZ und die ZSC Lions Meister werden, trotzdem ist ausserhalb der Stadien wenig von Ekstase spürbar. Was ist da los? Thomas Schifferle Christian Zürcher

Bitte her mit dem Leibchen: Nach dem 5:1 des FCZ gegen Sion bestürmen die Fans Lindrit Kamberi. Foto: Tamedia

In Zürich gibt es gewöhnlich drei Gründe für Menschenschlangen vor Gebäuden. Erstens: Eine günstige Genossenschaftswohnung ist ausgeschrieben. Zweitens: Lebensmittel werden gratis an Bedürftige abgegeben. Drittens: Apple und Tesla verkaufen in ihren Läden neue Produkte.