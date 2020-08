Fasnacht 2021 – Eine Solidaritätsplakette

für Betroffene? Larven- und Schneiderateliers rechnen mit einem Arbeitsausfall von 80 Prozent. Jetzt werden erste Ideen gewälzt,

wie man den finanziellen Verlust etwas abfedern könnte. Dominik Heitz

Nicht zuletzt die Kunst der Larvenherstellung hat dazu geführt, dass die Basler Fasnacht in die Liste des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen worden ist. Foto: Florian Bärtschiger

Findet die nächste Fasnacht statt? Alle hoffen, aber keiner weiss es. Was Larvenmacher und Kostümschneiderinnen und gewisse Laternenmaler aber jetzt schon befürchten: einen Lohnausfall. Pascal Joray, Laternenmaler, der in den letzten Jahren jeweils für mehrere Cliquen die Lampe gemalt hat, sagt: «Wir rechnen mit einem Arbeitsausfall von 80 Prozent.» Denn bis jetzt können die Cliquen nicht planen.

Normalerweise erhalten Larvenateliers und Laternenmaler jetzt erste Meldungen von Cliquen, was die Planung der nächsten Fasnacht angeht. «Aber sie kommen nicht», sagt Joray. Schlimmer noch: Viele Cliquen haben bereits entschieden, mit den nicht zum Einsatz gekommenen diesjährigen Fasnachtskostümen und Laternen an den Cortège zu gehen, falls 2021 doch eine Fasnacht stattfinden sollte.

Roman Peter vom Larvenatelier Charivari sagt: «Viele der Larvenmacher verzweifeln, weil sie mit einem existenzbedrohenden Auftragsausfall konfrontiert sind; es ist brutal.» Sein Atelier werde irgendwie durchkommen. Es mache auch Vorarbeiten wie das Kaschieren von Güpfli, jedoch mit etwas weniger Mitarbeitern. «Zudem werden wir unseren Internet-Shop intensivieren, aber davon können wir nicht leben.»

Grosse Hilflosigkeit

Zweimal haben sich nun in den letzten Wochen rund ein Dutzend Vertreter von Larvenateliers, einige Schneiderinnen und Laternenmaler zu einer Sitzung getroffen. «Es ging vor allem um die Hilflosigkeit», sagt Peter. Doch an der letzten Sitzung ging es auch darum, einen Weg zu suchen, um alle, die in der Vorarbeit involviert sind, zu unterstützen. Da sei auch die Idee aufgetaucht, eine Solidaritätsplakette zu lancieren, um mit dem eingenommenen Geld den betroffenen Larvenmachern und Schneiderinnen unter die Arme zu greifen. Zudem sind Vertreter mit einem Brief an das Fasnachts-Comité gelangt, in dem sie das Gremium fragen, welchen Weg man beschreiten könnte, um unter anderem Unterstützungsgelder zu erhalten.

Einige dieser Kunstschaffenden machen sich sogar noch weitreichendere Sorgen. So sagt Pascal Joray zur BaZ: «Larven- und Schneiderateliers mit ihren spezialisierten Handwerkern, aber auch Kunstschaffende geben mit ihren künstlerischen Sujet-Umsetzungen der Basler Fasnacht erst das gestalterische Gesicht, das zur Aufnahme in die Liste des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes geführt hat.» Und fragt deshalb: «Wird also bei einer möglichen Normalisierung auf die Fasnacht 2022 oder 2023 hin überhaupt noch genügend kreative Kraft da sein, oder verlieren wir das Handwerk und das Fachwissen?»