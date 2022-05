Interview mit Arzt in der Ukraine – «Eine solche Zerstörung habe ich noch nie gesehen» Der Anästhesist Andrej Slavuckij hat schon in vielen Kriegsgebieten gearbeitet. Aber noch nie musste er Intensivstationen in eigenen Ambulanzzügen einrichten. Simone Rau Bernhard Odehnal

Eine Mutter geht Anfang April mit ihren Kindern durch die Ruinen von Mariupol. Mittlerweile werden die letzten Zivilisten aus dem umkämpften Stahlwerk evakuiert. Foto: Sergei Bobylew (Keystone)

Beim Gespräch via Skype steht Andrej Slavuckij auf dem Parkplatz einer Shoppingmall in der nahe der Front gelegenen Stadt Saporischschja. Der stellvertretende medizinische Koordinator des Ukraine-Einsatzes von Ärzte ohne Grenzen (MSF) wartet auf Flüchtlinge aus dem belagerten Stahlwerk von Mariupol. In der Shoppingmall ist für sie und Geflüchtete aus anderen Regionen ein Aufnahmezentrum mit medizinischer Versorgung eingerichtet. Etwas später kann Slavuckij in einem zweiten Gespräch berichten, dass die Evakuierung zumindest für einen Teil der Zivilisten aus Mariupol doch noch erfolgreich war.