Olympia 2021 - Eine solche Eröffnungsfeier hat die Welt noch nicht gesehen

Das Motto

Das Organisationskomitee will mit den Feierlichkeiten den Menschen auf der ganzen Welt Mut machen in diesen schwierigen Zeiten. Alle vier Zeremonien an Olympia und an den Paralympics stehen unter dem Motto «Moving Forward» («Vorwärtsgehen»). Das Konzept für die heutige Eröffnungsfeier trägt den übergreifenden Titel «United by Emotions» («Vereint durch Emotionen»).

Das Stadion wird auch weitgehend leer bleiben, wenn die Zeremonie läuft. Foto: AFP

Gemäss japanischen Medienberichten wird die rund dreieinhalbstündige Show «fantastische Tänze» sowie Elemente der japanischen traditionellen Kultur wie die «Matsuri», ausgelassene Volksfeste, enthalten. Die Feier wolle das «wa» vermitteln, das für Harmonie und Japan steht. Es wird zugleich erwartet, dass es eine den besonderen Umständen entsprechende schlichte Darbietung werden wird.