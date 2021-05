Die NGO vom blauen Planeten Infos einblenden

Die «Klimaschule» ist ein Programm der Klimaschutzbewegung Myblueplanet, einer NGO mit Sitz in Winterthur. Ihr Ziel ist es, die Leute zum Nachdenken anzuregen. Mit verschiedenen, regelmässigen Angeboten auf lokaler Ebene sollen möglichst viele Menschen für einen klimafreundlichen Lebensstil begeistert werden. Myblueplanet versteht sich als Drehscheibe zwischen Schule und Experten. Die NGO zeichnet verantwortlich für 31 Schulprojekte in neun Deutschschweizer Kantonen. Das Bildungsprogramm «Klimaschule» richtet sich, wie der Name bereits erahnen lässt, an junge Menschen. Ronja Karpf von Myblueplanet sagt: «Wir wollen die Schüler erlebnisorientiert in die Schwerpunkte des Programms einführen.» Finanziell unterstützt wird die Klimawoche von der Basellandschaftliche Kantonalbank, Kiwanis Oberbaselbiet, vom Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft und Privaten. In das Projekt involviert sind zudem Birdlife Schweiz, Bösiger Gartenbau sowie die Bauunternehmungen Tozzo und Ruepp. (da)