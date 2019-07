Eine Schnittstelle zwischen Alt und Neu

Vor diesem Gebäude – das früher der eigentliche Bahnhof St. Johann war – treffe ich auf Angelina Koch, die Co-Geschäftsstellenleiterin vom Stadtteil­sekretariat Basel-West. An einem schattigen Platz – hinter dem Stellwerk, umgeben von Pflanzen und gleich neben den Bahngleisen – kommen wir schnell darauf, was dem Platz noch fehlt: «Mehr Grün würde dem Vogesenplatz durchaus guttun», findet Koch. «Gerade an so heissen Tagen lässt es sich dort sonst schwer aushalten.» Sie hat recht: Geht man über den Platz, so wirkt es, als hätte er sich mit Hitze vollgesogen.

Wünsche aus dem Quartier

Koch spricht mit dieser Anmerkung auch im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers: Bei einer Umfrage, die vom Stadtteilsekretariat Basel-West im Jahr 2013 durchgeführt wurde, gab ein Grossteil der insgesamt 110 befragten Personen an, ihnen gefalle der Vogesenplatz nicht. Auf die Frage, was man sich anders wünsche, meinten 90 Prozent der Teilnehmer, dass Bäume, Blumen und Kletterpflanzen ein Gewinn wären. Zumindest ein Stück weit ist man diesem Wunsch entgegengekommen: Auf dem Platz finden sich mittlerweile schön bepflanzte Blumentöpfe. Immerhin ein paar Farbtupfer auf dem sonst betonlastigen Platz. Die Möglichkeiten sind denn auch beschränkt: Unter dem Platz befinden sich eine Tiefgarage und eine kostenlose Velostation.

2010 wurde der Vogesenplatz mit dem Voltacenter als Teil des Projekts «Pro Volta» fertiggestellt. Eng im Zusammenhang mit diesem Projekt stand die unterirdische Führung der Nordtangente, die 2008 eröffnet wurde: Eine allgemeine Entlastung in puncto Verkehr und Lärm wurde dabei fürs St.-Johann-Quartier erreicht. Das vorher stark befahrene Quartier wurde aufgewertet, und das früher durch Industrie charakterisierte St. Johann übte plötzlich eine gewisse Anziehung auf jüngere, hippe Leute aus. An den industriellen Ursprung erinnern im St. Johann nun primär noch Strassennamen wie Kraftstrasse, Lichtstrasse, Voltastrasse oder die Kohlenstrasse.

Hip-urbanes Flair

Koch kann das Interesse von jungen Familien am Quartier bestätigen: «Die Nachfrage nach grossen familiengerechten Wohnungen im Quartier ist gestiegen», sagt sie. Dieses hip-urbane Flair spürt man auch rund um den Vogesenplatz: Hinter dem Stellwerk gibts im Giardino Urbano an den Bahngleisen frische Pizza aus dem Steinofen. Daneben wurde vor wenigen Monaten eine Axtbude (ein Ort zum Axtwerfen) eröffnet, man findet auch ein Hamam, eine kleine Kunstgalerie, eine Bar sowie ein beliebtes Thai-Restaurant am Vogesenplatz. Zudem tummeln sich zu späteren Tageszeiten auch gerne Skater und Parcourläufer auf dem Platz. Samstagmorgens findet der St. Johannsmarkt mit verschiedenen Ständen statt.

Lebt der Platz also tatsächlich langsam auf? Hat sich der Vogesenplatz womöglich bereits zum Zentrum des Quartiers entwickelt – so wie er einst ja auch geplant war? «Der Platz hat auf jeden Fall viel Potenzial», sagt Koch. «Die Möglichkeiten des Platzes werden jedoch noch nicht voll ausgeschöpft», fügt sie an. Zumal auch bei einigen Aspekten von den Anwohnern mitbestimmt wird, wie der Platz genutzt oder eben nicht genutzt werden soll. Bezüglich der Skater gingen bereits Lärmklagen ein – obwohl gerade die jüngere Generation eine wichtige Rolle in der Belebung des Platzes spielt. So sind es oftmals Skater oder Parcoursläufer, die sich Orte oder Gegenstände zu eigen machen, welche ihrem eigentlichen Zweck nicht vollständig gerecht werden: Die eher unbequemen Sitzelemente auf dem Vogesenplatz sind ein Beispiel einer solchen Umnutzung – sie werden als Hindernisse genutzt, die es gekonnt zu überwinden gilt.