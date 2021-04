Der scheidende Baloise-Verwaltungsratspräsident über die Grenzen des Versicherungsgeschäftes, die Folgen aus der Corona-Pandemie, den Basler Daig und Bettlerbanden in der Freien Strasse.

Andreas Burckhardt war über 30 Jahre lang für die Baloise tätig. Jetzt tritt er mit 70 Jahren in den Ruhestand.

Andreas Burckhardt, die Corona-Pandemie traf auch die Baloise. Was ging in Ihnen vor, als der Kurs der Aktie zwischen Februar und März 2020 um über ein Drittel in die Tiefe sackte?

Andreas Burckhardt: Für mich war es kein Schock, und ich hatte auch keine Angst, obwohl ein Teil meiner Bezüge in Form von Aktien erfolgt und für mich damit direkte spürbare Verluste verbunden waren. Die Pandemie erfasste die Wirtschaft global, hatte aber unterschiedliche Auswirkungen auf die Branchen. Entscheidend ist, wie man sich als Unternehmen wieder erholt.