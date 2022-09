Besitzerwechsel im Kleinbasler Theater – Eine «saugueti Idee» für das «Häbse» Der neue Direktor Dani von Wattenwyl macht aus dem Theater ein Dreispartenhaus und startet mit neuem Logo in die nächste Ära. Julia Konstantinidis

Während das «Häbse» bleibt, wird aus dem Theater ein Kulturhaus: Dani von Wattenwyl und Hansjörg «Häbse» Hersberger vor dem Eingang zum «Kulturhuus Häbse». Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Blau, Rot, Grün. Das sind die Farben, die es im «Häbse» künftig zu beachten gilt. Ab sofort ist der bekannte Telebasel-Moderator und Schauspieler Dani von Wattenwyl als neuer Besitzer für das Theater zuständig. Zusammen mit dem Juristen Johannes Barth, Präsident der FDP Basel, hat er dem bisherigen Inhaber und Gründer Hansjörg «Häbse» Hersberger im Juli das Theater abgekauft (siehe auch Interview).

Bereits auf den Saisonbeginn am 21. September hat er erste Neuerungen vorgenommen. Die augenfälligsten sind das neue Logo und der neue Name der Kleinbasler Institution: Unter neuer Ägide wird sie als «Kulturhuus Häbse» geführt. «Wir möchten uns als Haus öffnen», sagte Dani von Wattenwyl am Medienanlass vom Montag. Man sei nicht nur ein Theater, sondern wolle in Zukunft als Dreispartenhaus vermehrt auch auf Konzerte, Comedy und andere kreative Felder setzen. Jede Farbe steht deshalb für eine Sparte – Blau für Theater, Rot für Musik und Grün für Comedy sowie andere Formate.

Bestehendes wahren

«Das isch e saugueti Idee», sagte «Häbse» zu diesem Plan. Schon er habe früh damit angefangen, nicht nur Schauspiel zu zeigen: «Ich bin froh um das neue Konzept.» Überhaupt ist der abtretende Direktor sehr zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen. Die Übernahme durch von Wattenwyl sei schon lange geplant gewesen. Zwar bleibt er dem Theater erhalten, Auftritte am Mimösli sind geplant, ebenso die eigene Dialektkomödie mit Häbse & Ensemble mit Start im Frühling. In wenigen Tagen wird der Theatermann 78 Jahre alt. Häbse wird nun mehr Zeit für sich haben und «in die Ferien gehen. Ausserdem habe ich vier Enkelkinder, um die ich mich jetzt mehr kümmern kann.»

Das neue Konzept, der neue Name – das könnte Irritationen beim treuen «Häbse»-Publikum hervorrufen. Von Wattenwyl beschwichtigt: Er habe das Theater zusammen mit Johannes Barth gekauft, mit der Ambition, Bestehendes zu wahren, Neues aufzubauen und das Haus für innovative Geschäftsfelder zu öffnen. Die neue Führung, nebst Barth und Dani von Wattenwyl sitzt auch dessen Vater André von Wattenwyl als Präsident im Verwaltungsrat, möchte vor allem ein jüngeres Publikum zum bestehenden hinzugewinnen und hofft, dies mit dem überarbeiteten Konzept sowie dem moderneren Auftritt, unter anderem auch auf Social-Media-Kanälen, zu erreichen. Punkto Musik wird der neue Theater-Direktor wohl auch auf das Netzwerk von Barth zurückgreifen können. Er ist selber Hobby-Musiker und mit der Basler Sängerin Nubya verheiratet.

Man darf gespannt sein, wie sich das «Kulturhuus Häbse» entwickelt. Häbse selber kann nun jedenfalls auf erfolgreiche Jahre im Theaterbusiness zurückblicken: «Ich wollte mein Publikum immer gut unterhalten. Das ist mir dank eines gut gemischten Programms in verschiedenen Sparten gelungen.» Zu seinen persönlichen Highlights zählt der abgetretene Direktor denn nicht nur Stücke wie «Monsieur Claude», sondern auch die Produktion von Musicals wie «Grease», das in seinem Theater zum ersten Mal in der Schweiz überhaupt aufgeführt wurde, oder den Auftritt des deutschen Komikers Hape Kerkeling.

Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.