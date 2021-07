Michael Lang wechselt zum FCB – Eine Rückkehr aus praktischen Gründen Nach drei Jahren in der Bundesliga ist Verteidiger Michael Lang zurück beim FC Basel. Der Transfer des 30-Jährigen ergibt in mehreren Punkten Sinn. Tilman Pauls

In seiner bislang letzten Saison für den FC Basel absolvierte Michael Lang 44 Partien und erzielte dabei zehn Tore. Eines davon war das entscheidende im Heimspiel gegen Manchester United in der Champions League. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Michael Lang befindet sich in durchaus prominenter Gesellschaft: Beni Huggel, Marco Streller, Alex Frei. Matias Delgado darf man natürlich nicht vergessen, genau so wenig wie Fabian Frei oder Valentin Stocker.

Michael Lang gehört jetzt auch zu denjenigen, die nach Jahren im Ausland wieder für den FC Basel spielen. Ein sogenannter «Rückkehrer». Am Montag hat der FCB den Transfer offiziell vermeldet: Lang unterschreibt einen Vertrag bis 2023 und besetzt die Lücke, die Silvan Widmer mit seinem Wechsel nach Mainz hinterlassen hat.

Jetzt ist Lang also wieder da, zurück. Aber gehört er wirklich in diese Linie mit einigen der grössten Legenden des Vereins? Kaum. Und Lang wäre vermutlich einer der Ersten, der sich selbst aus der Liste entfernen und in diejenige eintragen würde, in der sich zum Beispiel ein Rückkehrer wie Behrang Safari befindet.