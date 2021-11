Leitartikel zum Wolfriss im Baselbiet – Eine Romantisierung verschärft nur den Konflikt

Kaum ein Tier regt so zu Diskussionen an wie der Wolf. Nun ist er zurück in der Nordwestschweiz. Und mit ihm die Frage, wie die Gesellschaft mit dem Raubtier umgehen soll. Foto: Getty Images / iStockphoto

Mit dem Riss von sieben Ziegen im Oberbaselbiet vor wenigen Tagen hat die Akte Wolf ein neues Kapitel erhalten. Zumindest in der Nordwestschweiz. Bislang war nicht gesichert, ob der Wolf tatsächlich in der Gegend ist. Mittlerweile häufen sich die Sichtungen und Spurenfunde im südbadischen Grenzland ebenso wie im Elsass.

Die Chance, dass es zu weiteren Wolfsangriffen auf Herdentiere entlang der Jurakette kommt, ist hoch. Denn die Wölfe vermehren sich im Land. Allein in Graubünden wurden 2020 mindestens 30 Welpen geboren, was die Population trotz einer hohen Sterblichkeitsrate von Jungwölfen anwachsen lässt. Auch in der Genferseeregion und im Jura sowie in den Vogesen gibt es Wolfsrudel. Dazu wird Deutschland vom Osten her wiederbesiedelt. Auf der Suche nach neuem Lebensraum streifen junge Wölfe umher, sie können pro Tag bis zu 200 Kilometer zurücklegen. Wenn sie Hunger haben, schnappen sie sich, was sich bietet – auch Ziegen, Schafe oder Katzen.