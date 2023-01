Knallerei an Silvester – Eine «Riesensauerei» – und die Machtlosigkeit der Polizei Mit Feuerwerk gegen Behörden und Volk: In Deutschland machen verstörende Bilder die Runde. In Basel sind solche Attacken bislang nicht bekannt – die Behörden hatten dennoch viel zu tun. Benjamin Wirth

60 Einsätze hatte die Basler Polizei in der Silvesternacht zu erledigen. Wie viele davon in Zusammenhang mit Pyrotechnik stehen, ist nicht bekannt. Symbolfoto: Keystone

Es sind schockierende Nachrichten, die kurz nach Neujahr in deutschen Medien kursieren. In Berlin ist die Polizei angegriffen und mit Feuerwerk beschossen worden, in Sachsen-Anhalt hat sich ein Mann beim Zünden eines Böllers die Hand weggesprengt. Und in Leipzig kam ein 17-Jähriger gar ums Leben, nachdem er sich beim Einsatz von Pyrotechnik schwer verletzt hatte.