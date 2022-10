Militärisch – und psychologisch – ist der Angriff auf die Versorgungstrasse zwischen Südrussland und der Krim von zentraler Bedeutung. Foto: Elena Ivanova (Imago)

Ob die Ironie dem Anlass angemessen ist? Nachdem die Krim-Brücke durch eine Explosion schwer beschädigt worden war, stellte ein ukrainischer Funktionär ein Video ins Netz. Neben den Bildern der Zerstörungen an dem für Moskau strategisch so wichtigen Bauwerk war ein Filmchen zu sehen. Marilyn Monroe singt «Happy Birthday, Mister President». Was im Jahr 1962 für den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy gedacht war, galt nun Wladimir Putin – der russische Präsident war einen Tag vor der Attacke auf die Brücke 70 Jahre alt geworden.