Europäischer Tag der Jüdischen Kultur – Eine Reise durch die Geschichte «Journeys/Reisen/voyages/viaggi»: Unter diesem Motto steht der diesjährige Europäische Tag der Jüdischen Kultur, der am Sonntag gleichzeitig in 30 Ländern an Dutzenden von Lokalitäten stattfindet – auch in Basel. Simon Erlanger

Der 1673 gegründete jüdische Friedhof von Hegenheim. Er ersetzte den früheren jüdischen Friedhof von Zwingen, der seinerseits den Friedhof der um 1360 gegründeten zweiten Basler jüdischen Gemeinde fortführt. Foto: Simon Erlanger

Ironischerweise sind gerade in diesem Jahr, in dem der Europäische Tag der Jüdischen Kultur unter dem Motto «Journeys/Reisen/voyages/viaggi» steht, Reisen wegen der Corona-Krise erschwert oder gar nicht möglich. Letztlich geht es aber beim Aktionstag, der seit 1999 durchgeführt wird, nicht um touristisches Verreisen, sondern um die lange Reise durch Sprachen, Kulturen und Kontinente, welche die jüdische Geschichte der letzten 2500 Jahre ausmachen und die jüdische Kultur Europas massgeblich geprägt haben.

Von Basel über Hegenheim nach Thessaloniki

Auch in Basel und Umgebung finden kommenden Sonntag zahlreiche Veranstaltungen statt, die unter dem Motto des Reisens stehen. So unternimmt die Historikerin Sibylle Benz in der Galerie des Jüdischen Museums eine Reise nach Thessaloniki, in das Jerusalem des Balkans. Sie erzählt über den Umbruch der Stadt, deren Bevölkerung noch vor dem Ersten Weltkrieg zu zwei Drittel jüdisch war.

Geographisch näher an Basel nehmen uns Roger Harmon und Daniel Chiquet mit auf eine Reise in die Vergangenheit der 1732 erbauten Synagoge von Hegenheim. Das elsässische Nachbardorf von Allschwil beherbergte über Jahrhunderte eine grosse jüdische Gemeinde und gilt zusammen mit Dürmenach als Muttergemeinde der heutigen jüdischen Gemeinde Basels. Die Synagoge diente jahrelang als Künstleratelier, stand dann leer und soll jetzt dank privater Initiative ein regionales Kulturzentrum werden.

Zu einer Reise anderer Art lädt der Verfasser dieser Zeilen ein. Im frisch renovierten Grossen Musiksaal des Basler Stadtcasinos geht sein Publikum den Spuren von Theodor Herzl und der Zionistenkongresse nach, die dort stattfanden. Daran anschliessend folgt ein Ausflug in acht Jahrhunderte jüdische Geschichte in Basel.

Für Orientierung sorgt Rabbiner Tuvia Ben Chorin, der in der Liberalen Jüdischen Gemeinde Migwan über das Land Israel als Kompass auf der jahrtausendelangen jüdischen Reise spricht.

Im Reiseprogramm darf auch das leibliche Wohl nicht fehlen, und so lädt das Jüdische Museum der Schweiz zum Food-Tasting zwischen dem orientalischen Falafel und dem osteuropäischen Gefilten Fisch.

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur wird seit 21 Jahren immer am ersten Sonntag im September durchgeführt und von nichtjüdischen und jüdischen Organisationen und Institutionen gemeinsam organisiert. Er soll dazu dienen, das europäische Judentum besser kennenzulernen.