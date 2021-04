Die wahre Geschichte der Susanna Fuchs – Eine reiche 15-Jährige, ihr heimliches Baby und viele gierige Hände Sie war hübsch, jung und frisch. Susannas Liaison mit einem deutschen Knecht verwickelte einen angesehenen Bürger Basels in eine unangenehme Affäre. Eine Tragödie aus dem 16. Jahrhundert. Dina Sambar



Diese Glasmalerei der Uni Basel zeigt das Wappen des Baslers Bonifatius Amerbach. Er war Susannas Schwager und kämpfte vor Gericht wegen ihr gegen einen Knecht, die deutsche Stadt Neuenburg und gegen ein Kloster. Foto: Kunstmuseum Basel / Martin P. Bühler

Die Verführung

Glaubt man dem Knecht Hans Jölin, hatte es Susanna schon mit 13 Jahren auf ihn abgesehen. Am 25. April 1548 habe sie ihn in ihr Zimmer gerufen und «eindringlich versucht mit ihm zu schlafen», heisst es in einer überlieferten Klageschrift. Ein Jahr später wird Susanna schwanger, und Hans Jölin behauptet, ihr Ehemann zu sein. Doch davon will Susannas Familie nichts wissen.

Der verschmähte Knecht

Das Problem ist nicht etwa Susannas jugendliches Alter, sondern ihr Stand. Sie ist die Tochter des verstorbenen Bürgermeisters von Neuenburg am Rhein. «Es ging der Familie vor allem um die Reputation. Die Familie Fuchs war äusserst reich und Jölin nur ein Knecht. Wäre er aus gleichen Verhältnissen gekommen, hätte man sie verheiratet, und der Kittel wäre geflickt», sagt Winfried Studer. Studer war 30 Jahre lang Stadtschreiber von Neuenburg und ist per Zufall auf Susannas Schicksal gestossen: «Die Geschichte ist wahnsinnig und hat mich nicht mehr losgelassen. Das Familiendrama hat die Zutaten für eine Netflix-Serie», so der Historiker.