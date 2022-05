Regierungskrise in Israel – Eine Regierung kämpft um ihr politisches Überleben Der Streit in der Koalition von Premier Naftali Bennett spitzt sich zu. Ausgerechnet sein Vorgänger Netanyahu hofft auf eine Rückkehr an die Macht. Peter Münch aus Tel Aviv

Muss Beleidigungen und Morddrohungen über sich ergehen lassen: Naftali Bennett. Foto: Kobi Wolf (Getty Images)

Am Mittwoch hat Israel den Jom Hazikaron begangen, den jährlichen Gedenktag für die gefallenen Soldaten und die Opfer des Terrors. Er folgt dem immer gleichen Ablauf: Sirenen ertönen zur Erinnerung an die Toten, die Politikerinnen und Politiker halten Reden, die Menschen gehen auf die Friedhöfe. Am Abend mündet der Trauertag in ein grosses Fest, das dem darauffolgenden Jahrestag der Staatsgründung von 1948 gilt. Der Trauertag und der Jahrestag sind zwei Tage, an denen das Land zusammensteht. Normalerweise. Doch in diesem Jahr sind sie belastet vom aufgeheizten politischen Klima rund um eine Regierung, die ihre Mehrheit verloren hat und ums Überleben kämpft.