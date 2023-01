Dem Republikaner Kevin McCarthy wich das Berufslächeln zunehmend aus seinem Gesicht. Foto: Alex Brandon (Keystone)

Das neueste amerikanische Drama begann an einem lauen Dienstagmittag um kurz vor eins, man darf es jetzt schon historisch nennen. High Noon auf dem Capitol Hill von Washington, D.C., dabei ging es eigentlich um feierliche Routine. Die Abgeordneten stimmten darüber ab, wer Sprecher im Repräsentantenhaus wird – also Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi als Nummer drei der US-Politik nach Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris. Normalerweise ist da angesichts der Stimmverhältnisse der Sieger gesetzt, in diesem Fall wäre es der Republikaner Kevin McCarthy. Aber nicht in diesen Zeiten republikanischer Brachialrevolten.