A2 wird zur Grossbaustelle – Eine Rauchtrennwand für den Ebenraintunnel Der Autobahnabschnitt zwischen Sissach und Eptingen genügt nicht mehr den Ansprüchen und muss saniert werden. Fragen und Antworten zur kommenden Grossbaustelle. Daniel Aenishänslin

Kurz vor der Nordeinfahrt des Ebenraintunnels in Sissach beginnt der Abschnitt, der erneuert werden muss. Foto: Lucia Hunziker

In den kommenden vier Jahren wird die A2 oberhalb von Sissach generalüberholt. Der über 50 Jahre alte Autobahnabschnitt genügt den Ansprüchen nicht mehr. In den Überlegungen der Sanierer spielen auch Tiere eine Rolle. Antworten auf die wichtigsten Fragen in Zusammenhang mit der kommenden Grossbaustelle.

Weiter nach der Werbung

Wann wird gebaut?

Am 16. August beginnen die Vorarbeiten zur Sanierung des A2-Autobahnabschnittes zwischen Sissach und Eptingen. Sie sollen bis in den November hinein dauern. Die Sanierung soll 2025 abgeschlossen werden. Die Arbeiten am Pannen- und Mittelstreifen führen zu Spurabbauten. Sie werden deshalb nachts ausgeführt. Tagsüber sollen Arbeiten erledigt werden, die den Verkehr nicht beeinträchtigen.