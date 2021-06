Gegen Corona-Müll und Mikroplastik – Eine Putzaktion soll die Rheinufer von Dreck und Plastik befreien 50’000 Freiwillige reinigen den Rhein von der Quelle bis zur Mündung. Neben Plastik bereiten wegen Corona vor allem alte Masken und Unmengen von Verpackungsmaterial Sorgen. Simon Erlanger

Wie sauber ist das Rheinwasser bei Basel? Der Chemieprofessor Andreas Fath von der Hochschule Furtwangen und Joachim Umbach, Initiant von «Rhine Clean-up», entnehmen Wasserproben im Rheinhafen. Foto: Pino Covino

Die Tage werden endlich sonniger, die Pandemielage entspannt sich: Bald werden wieder Tausende das Basler Rheinufer bevölkern. Schon seit Jahren aber zeigt sich, dass mit der Mediterranisierung des Basler Sommers die Vermüllung des Rheinufers einhergeht. Unmengen an Abfall bleiben liegen. Auch die neuen Solarpresskübel, die bis zu 1000 Liter fassen, werden des Litterings nicht Herr und sind immer überfüllt.

Kampf gegen Mikroplastik

Dass dies nicht nur ein Basler Problem ist, weiss Joachim Umbach. Der Journalist und ehemalige Chefredaktor der «Schwäbischen Zeitung» wohnt heute in Düsseldorf. Auch dort sind die Rheinufer periodisch vermüllt. Umbach organisierte deshalb eine Aufräumaktion. Er wollte verhindern, dass Plastikflaschen in den Fluss geraten. Denn diese werden auf dem Flussgrund von den durch die Strömung bewegten Steinen zu Mikroplastik zermahlen, das dann in die Ozeane gelangt.