Hochzeit in Japans Kaiserhaus – Eine Prinzessin will glücklich sein Lange musste Prinzessin Mako auf die Hochzeit mit ihrem bürgerlichen Freund warten, so gross war der Widerstand in Japan. Über ein Land, in dem es wichtiger scheint, Erwartungen zu erfüllen als Träume. Thomas Hahn

Nicht-mehr-Prinzessin Mako und ihr Mann Kei Komuro auf der Pressekonferenz nach der Trauung. Das Paar wirkte kontrolliert. Die anschliessende Fragerunde wurde abgesagt, wegen «Angstgefühlen» der Braut. Foto: Nicolas Datiche (Getty Images)

Am Dienstagvormittag gegen zehn Uhr sagte Prinzessin Mako Lebewohl zu ihren Eltern, dem Kronprinzen Fumihito und der Kronprinzessin Kiko. Sie drückte ein letztes Mal ihre jüngere Schwester Prinzessin Kako. Dann verliess sie die kaiserliche Residenz im Tokioter Stadtteil Akasaka, um den Juristen Kei Komuro zu heiraten. Die Sonne schien. Mako trug ein Kleid in sehr hellem Türkis und ein Blumen-Bouquet. Sie winkte, als die Limousine mit ihr auf dem Rücksitz an Journalisten und Schaulustigen vorbei vom Hof bog. Später meldete das Hofamt, man habe die ausgefüllte Eheurkunde des Paares beim Standesamt abgegeben. Die Heirat sei vollzogen. Aus Prinzessin Mako wurde Mako Komuro.