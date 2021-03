Kasami, der neue FCB-Captain – Eine Premiere, die keine war Erstmals nach der offiziellen Bekanntgabe des Captainwechsels trug Pajtim Kasmai die Binde am Arm. Mit dem 1:1 gegen YB zeigte sich der 28-Jährige zufrieden. Dominic Willimann

Pajtim Kasami orchestrierte den FCB durch das Spiel gegen YB. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Für die meisten war es eine Premiere, für andere bereits das zweite Mal. Als Pajtim Kasami am Mittwoch mit der Captainbinde am Arm in den St.-Jakob-Park einlief, tat er dies erstmals in dieser Funktion, nachdem der Captain-Wechsel am Montag vom Verein offiziell kommuniziert worden war.

Seine Mitspieler hingegen wussten bereits am Samstag in St. Gallen, als der inzwischen beurlaubte Ex-Captain Valentin Stocker von Rotblau als verletzt gemeldet worden war, dass der 28-Jährige künftig ihr neuer Spielführer sein wird. Die interne Premiere am Samstag ging mit 1:3 verloren, gegen YB holte Kasami immerhin seinen ersten Zähler als Captain des FC Basel.