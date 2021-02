FCB-Spieler in der Einzelkritik – Eine Premiere am Geburtstag und eine Bitte an den Schiedsrichter Beim 3:1-Erfolg des FC Basel in Lausanne ist Arthur Cabral bester Basler – aber auch andere machen von sich reden. Dominic Willimann , Oliver Gut

Eray Cömert erzielte in Lausanne die frühe Basler Führung. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Heinz Lindner: 4,5

Auch wenn Lausanne mehrheitlich den Ball hat, kommt der Gastgeber nur selten zu Möglichkeiten, in denen es die Klasse von Lindner braucht. Der Österreicher ist beim Gegentreffer chancenlos, nachdem er sich zuvor gegen Guessand auszeichnen konnte.

Jasper van der Werff: 4,5

Nach seinem Treffer gegen Lugano darf der U21-Internationale von Anfang an ran. Es ist seine vierte Nomination für die Startelf in dieser Saison. Kommt mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Guter Auftritt, bis auf sein Verhalten beim 1:3.

Eray Cömert: 5