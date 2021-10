Ungeklärte Irrfahrt – Eine Person verletzt nach schwerem Selbstunfall In der Birseckstrasse in Birsfelden hat ein 59-jähriger Autofahrer die Strassenlaterne mitgerissen und ist bei der Autobahnunterführung zum Stillstand gekommen. Daniel Wahl

Am Samstagnachmittag verunfallte ein 59-jähriger Autofahrer in Birsfelden mit seinem Wagen schwer. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann gegen 15:45 Uhr auf der Birseckstrasse in Richtung Muttenz unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärten Gründen linksseitig einen Verkehrsteiler überfuhr. Dann ging die Fahrt über die Verkehrsinsel weiter. Nach 100 Meter kollidierte er mit einem Kandalber und riss die Strassenlaterne mit. Bei der Autobahnunterführung kam der Personenwagen schliesslich zum Stillstand.

Der Lenker sei nicht ansprechbar gewesen und im Fahrzeug eingeklemmt, schreibt die Polizei. Aus diesem Grund musste er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschliessend wurde er mit der Sanität in ein Spital gefahren.

Auto mit Totalschaden

Die Birseckstrasse musste für die Dauer der Bergungs- und Sachverhaltsaufnahmen während rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Das Fahrzeug, welches einen Totalschaden erlitt, musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen zu Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Eine medizinische Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden.

