Buchkritik – Eine Party mit explosiven Folgen Mit ihrem Roman «Menschliche Dinge» bohrt Karine Tuil tief in den Wunden der «guten» Pariser Gesellschaft

Mit seinen 70 Jahren ist Jean Farel immer noch einer der erfolgreichsten TV-Moderatoren. Ganz Paris reisst sich um einen Platz in seiner Sendung. Und im Elysée wird ihn der Staatspräsident demnächst persönlich ehren. Doch die Jungen drängen nach, und der Boss des Senders gibt ihm zu verstehen, dass er gelegentlich abtreten sollte. Was einen wie Farel, der sich aus dem Nichts hochgearbeitet hat und seine Identität allein aus seiner beruflichen Machtposition bezieht, in seinen Grundfesten erschüttert.

Seine um 27 Jahre jüngere Frau Claire ist angesehene Journalistin bei einer grossen Zeitung, spezialisiert auf Literatur und Feminismus. Das «Power-Paar» funktioniert aber nur gegen aussen perfekt. Nachdem sie ihrem Mann schon so manche Affäre nachsah, verliebt sich Claire in einen unscheinbaren, doch aufmerksamen jüdischen Lehrer, dem die plötzliche Strenggläubigkeit seiner Frau Mühe macht. Beide wollen aus ihrer Rolle als «geübte Simulanten ehelichen Glücks» aussteigen. Claire reicht die Scheidung ein, worauf sich Jean einer zielstrebigen Praktikantin an den Hals wirft, die sich von ihm auch noch schwängern lässt.

Schon nur, wie Karine Tuil dieses Milieu schildert, lohnt die Lektüre ihres neuen Romans «Menschliche Dinge», der letztes Jahr mit dem Prix Interallié und dem Goncourt der Gymnasiasten ausgezeichnet wurde. Doch hinter dem harmlosen Titel (auch auf Französisch: «Les choses humaines») verbirgt sich ganz anderer Sprengstoff. Alexandre, der verwöhnte und emotional vernachlässigte Sohn der Farels, der in Stanford studiert, jagt deren Lebensgefüge vollends in die Luft.

Extra für Papas grossen Tag im Elysée nach Paris eingeflogen, schleppt er die scheue Tochter Mila von Claires neuem Geliebten an eine Party mit, verlockt sie zum Kiffen und geht mit Kollegen eine Wette ein, wer am schnellsten einen Damenslip erbeutet. Das führt in einem düsteren Hinterhof zu «einvernehmlichem Sex», wie Alexandre später beteuert. Mila hingegen klagt ihn wegen Vergewaltigung an.

Aussage gegen Aussage

Was nun folgt, ist die Chronologie einer Gerichtsverhandlung, bei der nicht nur sämtliche Details des Intimlebens von «Opfer» und «Täter», sondern auch die Privatsphäre ihrer Familien ausgebreitet und in der gierigen Medienwelt verhandelt werden. Inspiriert von einem entsprechenden Vorfall von 2015 in Stanford, der Wellen warf, weil der dort angeklagte Student mit Bewährung davonkam, und im Sog der Weinstein-Affäre und von #MeToo protokolliert die Autorin, selbst ausgebildete Juristin, den Prozess mit faszinierender sprachlicher Präzision, aber auch Sinn für dramatischen Aufbau. Immer neue Elemente tauchen auf. Doch letztlich steht Aussage gegen Aussage.

Karine Tuil verzichtet darauf, Partei zu nehmen, und gerade das macht bei diesem heiklen Thema die Stärke ihres Romans aus. Weder klagt sie explizit an, noch beschönigt sie etwas. Alexandres unangenehme Charakterzüge kommen genauso zum Ausdruck wie Milas mögliche Naivität, beides eingebettet in die unterschiedlichen Milieus ihrer Herkunft. Auf der einen Seite: die grossspurige Welt der Farels, in der das Powerplay den Ton angibt, auch wenn Claire sich zunehmend verunsichert fühlt. Denn mit einem migrationskritischen Kommentar zur Kölner Silvesternacht von 2015 hat sie sich bei den linken Pariser «Bien-pensants» eben in die Nesseln gesetzt. Auf der anderen Seite das bedrückte Leben einer jüdischen Familie, die vor dem islamistischen Terror in Frankreich nach Israel floh, sich dort aber nicht zurechtfand und wieder zurückkehrte.

Doch so zurückhaltend die Autorin, 1972 als Tochter von emigrierten tunesischen Juden in Paris geboren, der komplexen juristischen Wahrheitsfindung folgt, so eindrücklich verwebt sie diese mit der Situation aller Betroffenen: mit deren Gefühlen, Mentalitäten und Modalitäten der Selbstbehauptung in einem Klima, in dem es vorab um Erfolg, letzten Endes um Dominanz geht. So auch im Denken von Alexandre, der zugibt, dass Äusserungen wie «Sei still, du Schlampe» zu seinem erotischen Vokabular gehören.

Zerstörerischer Sex

Triebfeder für die folgenschweren Entgleisungen seiner Protagonisten ist in diesem Roman das «destruktive Potenzial» des Sex. Er beginnt mit der Affäre Monica Lewinsky (bzw. Bill Clinton) im Weissen Haus, wo die Franko-Amerikanerin Claire zur gleichen Zeit ebenfalls als Praktikantin ihre Karriere startete. Sie erlebt, «wie sich die klügsten Vertreter der politischen Klasse für lange Zeit, manchmal für immer, ins Aus beförderten, für nichts als ein flüchtiges Abenteuer, das Ausagieren einer Fantasie, den unbezwingbaren Drang des sexuellen Begehrens.» An einem erotischen Befreiungsversuch aus ihrer unbefriedigenden Ehe scheiterte schon Claires Mutter.

Es habe keinen Sinn, sich gegen den «unabänderlichen Verlauf der menschlichen Dinge» aufzulehnen, hält die Autorin am Ende aus Alexandres Perspektive fest. Dieser zieht seinen eigenen Schluss aus der Affäre und entwickelt nun in den USA eine App für virtuelle Liebesbeziehungen. Das mag defaitistisch klingen, doch der Roman löst eine gegenteilige Haltung aus. Man liest ihn wie einen Krimi, sieht sich aber immer wieder gefordert, seine eigenen Überlegungen zu den vielen privaten und gesellschaftlichen Wunden anzustellen, in denen Karine Tuil so klug wie gekonnt stochert.