Corona in den USA – Eine Harley-Party, Hunderttausende Infizierte Kein Land hat so viele Corona-Tote zu beklagen wie die USA. Nun weist einiges darauf hin, dass ein Biker-Fest vor einem Monat wohl für ein Fünftel aller Neuinfektionen verantwortlich ist. Hubert Wetzel

Eine Party, Hunderttausende Infizierte: Ein Biker-Treffen in South Dakota könnte die Corona-Infektionen rasant in die Höhe getrieben haben. Video: Storyful/Tamedia

Die Black Hills in South Dakota sind wunderschön. Sie erheben sich aus der Prärie wie eine graugrüne Wand. Früher gehörte das Land den Sioux, dann kamen die Weissen, sie gruben nach Gold und bauten Städte. Heute kommen vor allem Touristen dorthin, um die Felswand am Mount Rushmore zu bewundern, in die die Köpfe von vier US-Präsidenten gemeisselt sind. Und jedes Jahr im August kommen die Motorradfahrer.