Digitaler Dorfplatz für Aesch – Eine Online-Austauschplattform – ohne Werbung In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Start-up Crossiety lanciert die Gemeinde Aesch einen digitalen Dorfplatz. Am Wochenende wird die Plattform der Bevölkerung vorgestellt. Lea Buser

«Willkommen in Aesch»: So sieht die Startseite des digitalen Dorfplatzes aus. Screenshot: Gemeinde Aesch

Ein neuer Dorfplatz für Aesch – aber im digitalen Raum. Die von der Gemeinde gemeinsam mit dem Schweizer Start-up Crossiety entwickelte digitale Plattform soll den Austausch innerhalb Aeschs erleichtern. Über siebzig Institutionen – zum Beispiel die Gemeinde selbst, Sportvereine oder die Kirchen – befinden sich mittlerweile auf dem Portal, wie Roman Cueni, Leiter der Gemeindeverwaltung, mitteilt.

Sie erhielten bereits Schulungen, um den Umgang mit dem digitalen Dorfplatz zu erlernen. «Dort können die Beteiligten ihre Neuigkeiten publizieren, auf Events hinweisen oder nach freiwilligen Helfenden für einen Anlass suchen», erklärt Cueni. So habe die Dorfbevölkerung zum Zeitpunkt der Lancierung am Aescher Weihnachtsmarkt am Wochenende bereits zahlreiche Angebote zur Verfügung. Nutzende würden jedoch nicht zugespamt, sondern könnten selber auswählen, wen sie abonnieren wollten, sagt Cueni.

Keine Werbung, keine Algorithmen

Es werde auch der Austausch ermöglicht, indem Gruppen (öffentliche sowie geschlossene) erstellt werden können. Vereine können sich auf diese Weise intern organisieren und diskutieren. Einwohnerinnen und Einwohner haben die Option, auf dem digitalen Marktplatz zu kaufen und zu verkaufen.

Im Rahmen der Strategie «Aesch 2040» soll die Digitalisierung gefördert werden. Da mehrere Apps von unterschiedlichen Institutionen die Kommunikation aber nur verkomplizieren würden, habe die Gemeinde nach einem Weg, das Dorfleben auf einer einzigen Plattform stattfinden zu lassen, gesucht, erklärt Roman Cueni.

Aus diesem Grund wurden die jeweiligen Bedürfnisse in einem Workshop zusammengetragen. Daraus ging unter anderem hervor, dass ein lokaler Ansatz für alle Beteiligten von zentraler Bedeutung ist. Das hat zur Idee des Schweizer Start-ups Crossiety gepasst, das bereits mit über 130 Gemeinden in Deutschland und der Schweiz digitale Dorfplätze erschaffen hat.

Die Plattform übernimmt Elemente von sozialen Medien, beispielsweise die Interaktionsmöglichkeit. Zugleich werde jedoch auf Datenschutz gesetzt: Es sei weder mit Algorithmen gearbeitet worden, noch werde Werbung geschaltet, so die Gemeinde.



