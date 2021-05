«Catcalling» – Eine Ohrfeige gegen das Hinterherpfeifen Jungparteien verlangen einen Gesetzesartikel gegen Anmachen und anzügliche Gesten. Doch schlechte Erziehung kann man nicht mit dem Strafgesetzbuch regeln, finden Experten und Betroffene. Daniel Wahl

Als die Grande Dame der SP, Alt-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer, noch jung war, als sie noch nicht auf dem Richterstuhl am Baselbieter Kantonsgericht und im Sessel im Parlament in Bern sass, da wurde auch sie Opfer von Anmachsprüchen. Nur das Wort «Catcalling» – eine Anspielung auf das säuselnde oder schnalzende Rufen von Menschen, um Katzen anzulocken – gab es noch nicht. Und die Catcalling-Bewegung, die in New York entstanden und im vergangenen Oktober auf Basel überschwappte, war noch nicht geboren.

Aber Leutenegger Oberholzer musste sich auch damals wehren. «Es war lästig. Es war respektlos. Ich habe das auch einmal mit einer Ohrfeige gelöst», sagt sie. Heute wollen Jungparteien die Lösung solcher Probleme der Polizei übertragen.