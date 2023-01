So kann die Werkstatt genutzt werden

Je nach individuellem Gebrauch gibt es zwei verschiedene Mitgliedschaften, um die Geräte der Werkstatt nutzen zu können. Einerseits besteht die Möglichkeit, pro Jahr 240 Franken zu bezahlen.

Andererseits kann man jährlich 60 Franken plus pro Stunde in der Werkstatt vier Franken bezahlen. Das Verbrauchsmaterial, beispielsweise Schleifpapier, ist in beiden Modellen kostenpflichtig.