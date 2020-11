Renommierte SP-Politikerin übernimmt – Eine neue Stimme für die Baselbieter Gemeinden Regula Meschberger wird Präsidentin des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG). Die kommenden Jahre werden herausfordernd. Was sie vorhat. Jan Amsler

Sie kennt die Politik aus vielen Blickwinkeln: Regula Meschberger, Gemeinderätin von Birsfelden, früher Landrätin und SP-Parteipräsidentin. Foto: Nicole Pont

Die Gemeinde ist jene politische Ebene, die am nächsten bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Sie ist nicht nur Dienstleisterin, sondern auch Heimat. So selbstverständlich das tönt, so schwierig haben es die Gemeinden im zentralistisch organisierten Baselbiet. Doch das Verhältnis zum Kanton hat sich stark gewandelt – und mit diesem auch der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG), der die 86 Kommunen vertritt. «Zwischen der Gründung und der Situation heute liegen Welten», sagt Regula Meschberger.

Die Birsfelder Gemeinderätin wird es wissen. Ab Januar übernimmt die 68-Jährige das VBLG-Präsidium. Ihr Mann Peter Meschberger stand dem Verband nach der Gründung um die Nullerjahre vor. Ursprünglich beschränkte sich der Einfluss auf Vernehmlassungen zu neuen politischen Geschäften; inzwischen ist der VBLG eingebunden, sobald die Gemeinden von einer Vorlage betroffen sind.