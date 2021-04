Einwohnerrat Riehen – Eine neue Halle soll Trainingsmöglichkeiten schaffen Aufgrund mangelnder Infrastruktur müssen heute viele Vereine in die Stadt ausweichen. Rolf Zenklusen

Als Standort einer neuen Sport- und Eventhalle würde sich die Riehener Grendelmatte anbieten.

Der Riehener SVP-Einwohnerrat Christian Heim macht sich Sorgen über die mangelnde Halleninfrastruktur für die 20 Riehener Sportvereine. «Die meisten können ihr Angebot – vor allem in den Wintermonaten – nur in der Halle anbieten», schreibt Heim in einer Interpellation an den Gemeinderat.

Die Belegung der wenigen Turnhallen in Riehen sei gross, so Heim – erst recht nachdem die Halle auf dem ehemaligen Areal des Zentrums für Sprache, Gehör und Kommunikation (GSZ) abgerissen worden ist. «Viele Vereine müssen deshalb in die Stadt ausweichen oder ganz auf ein Winterangebot für ihre Mitglieder verzichten», kritisiert Heim.

Mit Ausnahme des Festsaals des Landgasthofs und der Reithalle Wenkenhof gebe es in Riehen auch kaum einen Ort, um einen Anlass mit mehr als 300 Personen durchzuführen. «Entsprechende Veranstaltungen finden somit in Basel oder in den umliegenden Gemeinden im In- und Ausland statt», bemängelt Heim.

Er fragte den Gemeinderat deshalb, ob er in Sachen Halleninfrastruktur Handlungsbedarf sehe, welcher Standort für eine Sport- und Eventhalle infrage käme und ob der Kanton sich allenfalls finanziell daran beteilige.

Auslastung von 97 Prozent

Die zuständige Gemeinderätin Christine Kaufmann (EVP) erklärte, im Sporthallenbereich sei die Auslastung tatsächlich seit Jahren hoch: Im Wintersemester betrage sie 97 Prozent. «Es können nicht alle Vereine so häufig trainieren, wie sie gerne möchten», sagte Kaufmann an der Einwohnerratssitzung vom Mittwochabend.

Die zunehmende Anzahl Schulkinder führe auch zu einer erhöhten Nachfrage in den Sportvereinen. «Ob sich Sport- und Eventhalle für die Riehener Situation wirklich sinnvoll kombinieren lassen», könne auf die Schnelle nicht beurteilt werden, fuhr Kaufmann fort.

Die Grendelmatte wäre ein attraktiver und sinnvoller Standort für eine Sporthalle, vor allem wegen Synergien mit den Aussenanlagen, fuhr Kaufmann fort. Eine Halle liesse sich auf der Grendelmatte aber nur realisieren, falls das aktuelle Betriebs- und Tribünengebäude sowie das Wohnhaus abgerissen würden. Im Austausch mit dem Kanton werde eine allfällige finanzielle Beteiligung abgeklärt.

Auf die Frage von Christian Heim, wie lange man bis zur Eröffnung einer neuen Halle rechnen müsse, meinte Gemeinderätin Kaufmann: «Hierzu kann aktuell keine verlässliche Aussage gemacht werden.» Christian Heim zeigte sich «befriedigt» von Kaufmanns Antworten. Er sei froh, dass sich der Gemeinderat mit dem Thema befasse.



