Naturschutz im 1. Stock – Eine neue Brücke für Basel Mit dem Bau von Gateway Basel Nord erhalten die Schweizerischen Rheinhäfen in Basel einen weltweit einmaligen Wanderkorridor für geschützte Arten. Kurt Tschan

Der geplante Wanderkorridor stülpt dem geplanten Gateway Basel Nord eine Trockenwiese über. Der Standort ist ideal gelegen: Wasser, Strasse und Schiene ermöglichen einen trimodalen Umschlagplatz. Visualisierung: Gateway Basel Nord

Mit einem umfassenden und ausgeweiteten Naturschutzkonzept wollen die Betreiber des neuen Terminals Gateway Basel Nord in den Schweizerischen Rheinhäfen die Voraussetzungen für den Bau des trimodalen Umschlagplatzes am Rhein schaffen. Das Ziel sei, den Eingriff in den bestehenden Naturraum wo immer möglich zu minimieren, sagt Martin Haller, Verwaltungsratspräsident von Gateway Basel Nord (GBN).