Gewerbegebiet Kägen – Eine neue Brücke als «Schnäppchen» für Reinach Die Gemeinde Reinach zahlt fast 1,1 Millionen Franken, damit die vom Kanton geplante Velobrücke zum Gewerbegebiet Kägen auch für Fussgänger nutzbar wird. Tobias Gfeller

In Reinach wird derzeit die Nepomukbrücke von Velofahrenden benutzt. Zwar herrscht ein Verbot, dennoch werden Zweiräder geduldet. Foto: Dominik Plüss

Wer schon einmal zu Fuss vom Bahnhof Dornach-Arlesheim ins Reinacher Gewerbegebiet Kägen wollte, machte Erfahrungen mit einer veralteten Unterführung, mehreren Lichtsignalanlagen und am Ende mit einem weiten Weg, bis endlich der Fussgängerstreifen über die viel befahrene Bruggstrasse kommt. Das soll sich nun ändern. Der Reinacher Einwohnerrat sprach am Montagabend knapp 1,1 Millionen Franken, damit die vom Kanton Baselland geplante neue Velobrücke zur Umfahrung der Kreuzung auf der Autobahnausfahrt Reinach Süd ins Gewerbegebiet Kägen auch für Fussgängerinnen und Fussgänger nutzbar wird.

Die geplante Brücke knüpft auf der westlichen Seite der Autobahn A18 in der Verlängerung des Christoph-Merian-Rings im Kägen an. Auf der östlichen Seite der A18 führt die Verbindung über das Areal des kantonalen Werkhofs entlang der Bruggstrasse bis zur Fluhstrasse. Die Brücke macht eine grössere Kurve, um unter anderem die Vorgaben betreffend Steigung einhalten zu können. Die geplante Brücke schliesst eine Lücke im kantonalen Radroutennetz. Die Brücke diene aber auch der kommunalen Erschliessung und nehme eine wichtige Rolle im Fusswegnetz der Gemeinde ein, schrieb der Reinacher Gemeinderat in der Vorlage. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 6,3 Millionen Franken. Der Bund steuert aus dem Agglomerationsprogramm gut 1,8 Millionen Franken bei.

Wichtig für die Attraktivität des Gewerbegebiets

Vielen im Einwohnerrat war der ursprüngliche Gemeindebeitrag von 1,6 Millionen Franken zu hoch. Nach intensiven Verhandlungen kam der Kanton Baselland Reinach finanziell entgegen, sodass die Gemeinde «nur» noch knapp 1,1 Millionen Franken beisteuern muss. Der Beitrag ist plafoniert. Die wegfallenden Gemeindebeiträge übernimmt der Kanton. Die Hälfte der knapp 1,1 Millionen Franken wird aus dem Infrastrukturfonds des Stöcklin-Quartiers, das gleich nebenan am Entstehen ist, finanziert. So wird die laufende Rechnung der Gemeinde mit nur gut einer halben Million Franken belastet. Gemeinderat Markus Huber sprach von einem «Schnäppchen», das man ausnützen müsse.

Ohne Gemeindebeitrag würde die Brücke nur für Velofahrerinnen und Velofahrer nutzbar. Für die SVP und die Grünen hätte dies genügt. Sie erinnerten an die kürzlich getätigten Sparmassnahmen der Gemeinde. Auch nütze die Brücke der Bevölkerung von Reinach wenig, mahnte Katrin Joos (Grüne). Gemeinderat Markus Huber und die Fraktionssprecher von SP, FDP und Mitte/GLP betonten die Bedeutung der Anbindung für die Attraktivität des Gewerbegebiets Kägen.

Eine klare Mehrheit von 22 zu 10 Stimmen sah dies auch so und genehmigte den Gemeindebeitrag von knapp 1,1 Millionen Franken. Geht alles nach Plan, soll die 130 Meter lange Brücke in den kommenden zwei Jahren erstellt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.