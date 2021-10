Spitäler verschmähen Betäubungsgase – Eine Narkose entspricht 15’000 Kilometern mit dem Auto Die Klimabilanz von Kliniken fällt wegen der Verwendung von Betäubungsgasen verheerend aus. Spitäler in Basel und andernorts wollen nun auf diese verzichten. Fragen und Antworten dazu. Simon Bordier

Immer häufiger wird in Spitälern über Atemmasken «nur» ein Sauerstoffgemisch ohne Betäubungsmittel verabreicht. Foto: Getty Images

Wird man im Spital in Zukunft anders betäubt als bisher?

Tendenziell ja. In vielen Spitälern war und ist es teilweise noch üblich, Patientinnen und Patienten vor einer Operation ein Gasgemisch zu verabreichen, um das Bewusstsein auszuschalten und das Schmerzempfinden zu verringern: Die Patientin bekommt eine Maske aufgesetzt – und nickt weg. Dieses nicht zuletzt aus Filmen vertraute Bild gehört indes mehr und mehr der Vergangenheit an. So hat diese Woche das Universitätsspital Basel angekündigt, «ab sofort» und im Sinne des Umweltschutzes auf das gasförmige Narkotikum Desfluran zu verzichten. Denn dieses gilt als Treibhausgas. Patienten, die Desfluran inhalieren, geben es beim Ausatmen praktisch unverändert wieder in die Umwelt ab.