Geschenk-Tipps aus der Sportwelt – Eine nächste Hommage an Federer und der RTV auf den Spuren des FCB Die BaZ hat einige Geschenke aus der Welt des Sports, mit denen Sie Freude bereiten. Max Mäder

Es ist kurz vor zwölf, wenn es ums Geschenkebesorgen für Weihnachten geht. Doch auch für die Sportbegeisterten gibt es noch genug tolle Ideen für die kommenden Festtage. Die BaZ zeigt einige Präsente, die den sportlichen Liebsten eine Freude machen können.

Für Federer-Fans: Eine Ode an den Maestro

Gebürtiger Abschied: Roger Federer und Rafael Nadal spielten am Laver-Cup zusammen im Doppel. Foto: Keystone

Viele Menschen vermissen bereits Roger Federer nach seinem plötzlichen Rücktritt vom Tennis diesen Herbst. Es war für einige ein tränenreicher Moment, und wir alle verfolgten seinen letzten Auftritt am Laver-Cup wehmütig. Für die Region Basel ist es ein Abschied einer Konstante, die niemand jemals richtig verlieren wollte. Über beinahe zwei Jahrzehnte war Federer auf dem Olymp der Sportwelt. Es erfüllt uns Basler mit Stolz, dass wir ihn als einen der Unseren bezeichnen dürfen.

Für diejenigen unter uns, für die dieser Tag in zu weiter Ferne liegt, gibt es ein spannendes neues Buch zu Federer. Die Sportjournalisten Simon Graf und Simon Cambers haben sich über die letzten Jahre daran gemacht, den Mythos Roger Federer näher zu betrachten. Wie kann ein Mann eine solche Ausstrahlungskraft von sich geben? Wie wird ein Sportler zur Inspiration für Millionen, auch neben dem Platz? Ein spannender und aktueller Einblick in Rogers Leben.

Für Sägmehl-Fans: Ein Stück Stoff als Erinnerung an Pratteln

Eine Hommage an das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln. Foto: Esaf

Noch nie hat das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Baselbiet stattgefunden. Doch dieses Jahr wurde die Gemeinde Pratteln mit dieser Tradition beschenkt, die viele Begeisterte auf die Tribünen und das Festareal lockte. So mancher Städter ist sich nicht der grossartigen Schweizer Kultur bewusst, die in den ländlichen Regionen weitverbreitet ist. Umso grösser natürlich die Überraschung, als plötzlich im Baselbiet das Edelweiss auftauchte.

Überfordert mit dieser Haute Couture, ist es leicht vorstellbar, dass man sich im eigenen Land fremd fühlt. Doch die Rettung für das nächste Schwingfest ist nah. Glück spielt den Unwissenden in die Hände, denn das Schwingfest-OK aus Pratteln braucht jeden Franken, um das erwartbare Loch in der Kasse in letzter Sekunde stopfen zu können. Deshalb gibt es im Esaf-Shop alle Merchandising-Artikel zum halben Preis – das prächtige Edelweiss-Hemd inklusive. Als Erinnerung ist gar auf einem Stück Leder das Esaf-Eichenblatt abgebildet. In diesem Outfit ist man für kommende Schwingfeste bestens eingekleidet!

Für FCB-Fans: Der X-Mas-Pulli in Rotblau

Der FCB springt auf den Weihnachtspulli-Trend. Foto: FC Basel

Die traditionellen Farben des grössten Schweizer Fussballclubs gehören in jeden regionalen Haushalt. Sei es die rotblaue Mütze, der Kurven-Schal oder die Teetasse auf dem Nachttisch. In Basel ist es überall in der Stadt ersichtlich. Und bloss weil es kalt wird, sind unsere Farben nicht unter den vielen Kleiderschichten zu verstecken.

Hier hilft der Weihnachtspullover des FC Basel. Auch im Joggeli ist der Trend des «Ugly Christmas Sweaters» angekommen. Weihnachtliche Muster schmücken diesen gemütlichen Pulli, und die goldene Schleife macht das Kleidungsstück wahrlich zum Geschenk. Hinten drauf ist die Aufschrift: «Mit em FCB hesch s Gschängg.» Und recht haben sie!

Für Winter-Fans: Ein Handschuh der anderen Art

Der EHC Basel hat alles für die lokalen Eishockey-Fans. Foto: EHC Basel

Sind Ihre Schlüssel nicht übersichtlich genug? Hätten auch Sie gerne einen Bund, bei dem der Anhänger durch die Jeans drückt? Dann haben wir hervorragende Neuigkeiten für Sie: Der EHC Basel verkauft einen Schlüsselanhänger in Form eines vereinseigenen Hockey-Handschuhs. Somit signalisieren Sie allen, die Ihre Schlüssel sehen, zwei Dinge: Sie unterstützen wirklich alles in Basel. Und Sie gehören eigentlich in die Berge, wo das Eishockey eine weitaus grössere Tradition hat als am Rheinknie.

Für Käse-Fans: Das Odermatt-Fondue macht bärenstark!

Marco Odermatt (links) ist begeistert von seinem Produkt. Foto: Webseite Marco Odermatt

Skifahrer Marco Odermatt dominiert den Weltcup. Ein solches Tempo haben die Schweizer schon eine Weile nicht mehr von einem Eidgenossen zu sehen bekommen. Der 25-Jährige zielt darauf ab, seinen Gesamtweltcupsieg zu wiederholen und der erste Schweizer seit Pirmin Zurbriggen zu sein, der seinen Titel verteidigen kann.

Eine solche Herkulesaufgabe erfordert Training, Vorbereitung und leider auch Diät. Doch als zünftiger Schweizer braucht es natürlich keine vegane Ernährung à la Djokovic. Uns fliesst der Käse durch die Adern, und so geht es auch Marco Odermatt. Kein Wunder also, hat er zusammen mit Intercheese AG eine Fonduemischung kreiert, die in Supermärkten in den Regalen steht. Wer also wie Odermatt fahren will, hat sich auch wie Odermatt zu ernähren!

So sieht das Odermatt-Fondue aus. Foto: Coop

Für Geschichts-Fans: Ein Stück Baselbieter Sporthistorie

In einem Buch steht alles, was man vom Baselbieter Sport wissen muss. Foto: Leseshop.ch

Wir haben Federer geschaffen und sind das Epizentrum des Schweizer Fussballs. Doch die Region Basel blickt auch anderweitig auf eine lange und vielfältige Sportgeschichte zurück. Von Olympiasiegern zu Schwingkönigen bis hin zu Skisprungpionieren – dem Gebiet rund um Basel entstammen so manche Schweizer Sportgrössen: Von ferner Vergangenheit mit Olympiasieger Adolf Spinnler bis hin zu den Eidgenössischen Kranzschwingern Adrian Odermatt und Lars Voggensperger.

Im Buch «Baselbieter Sport» ist alles nachzulesen, was der Sportinteressierte über die Athleten seiner Region wissen möchte. Die drei sportaffinen Autoren Thomas Beugger, Pascal Buser und Daniel Schaub haben in Zusammenarbeit mit den Sportverbänden und Vereinen die Geschichte des Sports im Baselbiet zusammengetragen.

Für Basel-Fans: Der RTV trägt die Stadt auf der Brust

Das Dress der RTV-Handballer ist eine Augenweide. Foto: RTV Basel

Der FC Basel hat es vorgemacht. Mit seinem neuen Trikotdesign hat der Fussballclub diesbezüglich ein Zeichen gesetzt. Die Struktur des Münsterdachs ist der Eyecatcher der neuen Kollektion. Nicht minder stylish kommt das neue Leibchen der besten Basler Handballer daher.

Der NLA-Verein RTV Basel tritt diese Saison ganz in Schwarz an. Dabei ziert der Baselstab den dunklen Hintergrund und verleiht dem Trikot das gewisse Extra. 1879 ist der Traditionsverein gegründet worden, und es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass dieses Dress eines der schönsten der Vereinsgeschichte ist. Kurzum: Das Leibchen ist eine würdige Garderobe für die Realturner.

Fehler gefunden?Jetzt melden.