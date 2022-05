Bahnfest am Bahnhof Basel – Eine Möwe, ein Bussard und zwei Taufen 175 Jahre Schweizer Bahnen – aus diesem Grund feiert die Region dieses Wochenende ihre Schienenfahrzeuge. Zwischen Nostalgie und Modernem ist alles dabei. Markus Wüest

Die Basler Regierungsrätin Esther Keller (neben ihr Michel Berchtold, Leiter Region Mitte der SBB) tauft einen nagelneuen Giruno-Zug der SBB. Foto: Nicole Pont

Wenn gehäuft Männer auftreten, die Kameras am nicht ganz schlanken Bauch hängen haben, sind oft Eisenbahnen in der Nähe. Diese Beobachtung lässt sich am Samstag gegen Mittag ohne weiteres stützen. Vor allem wenn man sich Gleis 4 des Bahnhofs SBB nähert. Denn dort sind gleich mehrere spezielle Züge der SBB zu sehen. Zuvorderst, mit der Nase ganz gegen Osten, der alte TEE aus dem Jahr 1961, dahinter ein nagelneuer Giruno, einer der elfteiligen Fernverkehrszüge, die seit 2019 von Stadler Rail gefertigt werden. Giruno heisst auf rätoromanisch Bussard.