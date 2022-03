Von Luxussegeljacht inspiriert – Eine Modeschau – mitten auf dem Rhein Am Donnerstag präsentierte Raphael Blechschmidt seine Frühjahr/Sommer-Kollektion. Den Catwalk verlegte er dabei auf den Rhystärn. Seine eigentliche Muse war jedoch die Sea Cloud, für die er bis nach Las Palmas reiste. Julia Gisi

Raphael Blechschmidt (links) widmete sich in seiner Show ganz dem maritimen Thema. Foto: Kostas Maros

Erst war sie Privatjacht, dann ein schwimmender Diplomatenpalast, später ein Kriegsschiff: Die Geschichte des Luxuskreuzfahrtsegelschiffs Sea Cloud sei spannender als jeder Roman, sagt ihr aktueller Kapitän Evgeny Nemerzhitsky auf der offiziellen Website der Schiffsreederei. Und auch der Basler Modedesigner Raphael Blechschmidt liess sich für seine aktuelle Frühling/Sommer-Kollektion von der geschichtsträchtigen Barke (s. Box) inspirieren. Zusammen mit seiner Crew war er vor wenigen Wochen bis nach Las Palmas gereist, um seine neuesten Teile in den Kabinen der Sea Cloud und an Deck ihres Schwesterschiffs abzulichten. Die dazugehörige Modeschau fand am Donnerstag in Basel statt – mitten auf dem Rhein, auf dem Eventschiff Rhystärn. Die Idee zu dieser Haute-Couture-Kreuzfahrt kam unerwartet.