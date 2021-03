Schweiz gedenkt Corona-Opfer – Eine Minute Schweigen für über 10’000 Tote Punkt 11.59 Uhr soll die Schweiz für eine Minute still stehen. «Für einen Moment der Trauer und Solidarität», sagt Bundesrat Guy Parmelin. Gedacht wird des ersten Opfers von Covid-19 – und allen, die seither folgten.

Mit einer Gedenkminute und Glockengeläute gedenkt die Schweiz am Freitagmittag der über 10’000 Menschen, die in der Corona-Pandemie gestorben sind. Vor genau einem Jahr ist in der Schweiz der erste Todesfall wegen des Coronavirus bekannt geworden.

Bundespräsident Guy Parmelin hatte bereits zum Wochenbeginn die Kirchen in der Schweiz aufgerufen, am Freitagmittag die Glocken läuten zu lassen. Die Schweizerinnen und Schweizer rief er via Twitter gleichzeitig zu einer Schweigeminute auf.

Auf der Webseite seines Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) veröffentlichte der Bundespräsident zudem am Mittwoch eine eine persönliche Botschaft. Als zum Beginn der Pandemie sein Vater und gleichzeitig weitere Mitglieder seiner Familie an Covid-19 erkrankt seien, seien die Auswirkungen der Krankheit seien damals noch wenig bekannt gewesen. Nicht alle hätten wie seine Angehörigen das Glück gehabt, zu genesen.

Die Gedenkminute schlägt Parmelin nicht nur für die mittlerweile mehr als 10’000 Opfer der Pandemie und für jene vor, die Angehörige verloren haben. Gedacht werden soll auch jener Menschen, die derzeit an der Krankheit leiden oder sich von den Spätfolgen erholen, aber auch jener, die sie dabei unterstützten.

Parmelin wünscht sich, dass das gemeinsame Gedenken nicht allein ein Trauern ist. Es solle auch Gelegenheit sein, aus der Solidarität und Freundschaft die Kraft zu schöpfen, die es brauche, um voranzukommen und die Aufgaben anzugehen, die das Leben stelle. «Alle zusammen, Schritt für Schritt, werden wir die Pandemie besiegen.»

Auf die Organisation einer Gedenkzeremonie hat der Bundesrat in Absprache mit den Präsidenten von National- und Ständerat verzichtet (der Artikel zum Thema: Parmelin erhielt vom Parlament eine Absage). Begründet wird dieser Entscheid mit der aktuellen epidemiologischen Lage. Unabhängig vom Bund bereiten auch die Landeskirchen Traueranlässe vor.

SDA