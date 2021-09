«Kellerkinder» und ihre Leidenschaft – Eine Miniaturwelt – zehn Meter unter dem Boden Seit 30 Jahren baut Roland Bucheli auf 80 Quadratmetern unablässig an seiner riesigen Modelleisenbahn. Dominik Heitz

Roland Bucheli (rechts) und Peter Blattner mitten in ihrer Modelleisenbahn. Foto: Dominik Plüss

Der Lift in einem der Häuser an der Aeschenvorstadt fährt ins vierte Untergeschoss. Ein drückender Gang führt um die Ecke und endet bei einer Tür, wo Roland Bucheli schon wartet. Er bittet in den kleinen Vorraum. Und da steht sie, im Keller nebenan: eine riesige Modelleisenbahn! Auf 80 Quadratmetern breitet sich eine beeindruckende Miniaturlandschaft aus.

Vor uns liegt eine gewellte, grüne Ebene. Darum herum steigen Berghänge an. Wir sehen Wälder, ein kleines Wasserkraftwerk und einen Steinbruch, entdecken Brücken, Häuser und einen Felsenkessel. Baumbestandene Bergkreten, die sich an blauen Wänden mit Wolkengebilden entlangziehen, gaukeln dahinter liegende Weiten vor.