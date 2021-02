Bronze in der Abfahrt – Eine Medaille, die mehr bedeutet, als es scheint Beat Feuz holt die erste WM-Medaille bei den Männern. Damit ist er zufrieden, weil ihn das Rennen viel Überwindung kostete. Marcel Rohner

Er hat einmal mehr geliefert: Beat Feuz freut sich über die Bronzemedaille. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Auch ein Beat Feuz kann noch etwas dazulernen. Etwas voreilig ist er, als er auf dem Podest steht, sich die bronzene Medaille umhängen will, die da für ihn bereitliegt. In Cortina aber ist es so: erst die Trophäe, ein hölzernes Eichhörnchen für jeden, dann, in einer zweiten Runde, die Medaille.

Es ist eine winzig kleine Unkonzentriertheit von Feuz. Denn sonst ist alles, wie es in den Abfahrten der letzten Jahre meist war. Der Emmentaler auf dem Podest, wieder hat er am Renntag geliefert, er holt die Medaille, die von ihm erwartet wurde, er ist es, der dem Schweizer Männerteam den ersten Glücksmoment dieser WM besorgt.