Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Tavares sucht den Kompass und bei Palacios blitzt es immerhin Der FC Basel scheidet gegen das drittklassige Etoile Carouge aus dem Schweizer Cup aus. Das schlägt sich auch in den Noten nieder. Die Einzelkritik. Tilman Pauls , Dominic Willimann

Dan Ndoye hatte zwei der besseren Basler Chancen an diesem Abend. Aber auch er blieb gegen Etoile Carouge ohne Treffer. Foto: Bastien Gallay (Freshfocus)

Felix Gebhardt: 3,5

Kommt zu seinem zweiten Cupeinsatz in dieser Saison und hat gleich ordentlich zu tun. Beim Weitschuss von Zoukit an die Latte hat er Glück (23.), bei einem Ausflug kommt er zu spät (27.) und wirkt auch beim Gegentor nicht extrem souverän. Aber die grösste Schuld an dieser Niederlage trägt er sicher nicht.

Sergio Lopez: 3,5

Er hat die letzte Chance dieser Partie, als er am rechten Torpfosten frei zum Kopfball kommt. Doch auch dieser Versuch landet in den Händen des gegnerischen Goalies. Und so muss sich Lopez den Vorwurf gefallen lassen, dass er zwar zahlreiche Aktionen in der Offensive hat, aber keine davon etwas einbringt.