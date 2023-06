90 Jahre Tour de Suisse – Eine Lüge, die die Schweiz bewegte Zwei Schweizer streiten sich, an der Spitze galoppiert ein Pferd mit, ein Führungsduo gerät in den Feierabendverkehr: Die Landesrundfahrt sorgt seit jeher für Gesprächsstoff. Philipp Rindlisbacher

Im Zweiten Weltkrieg mangelte es wegen der Rationierung der Lebensmittel an Proviant für die Fahrer. Später entwickelten sich hinten im Feld Zeitlupensprints, weil eine Hemdenfabrik den drei Letzten jeder Etappe ein Herrenhemd stiftete. In den Achtzigern bestritten Skigrössen wie Pirmin Zurbriggen den Prolog ausser Konkurrenz, und 2001 startete das Rennen beim Europa-Park in Rust. Viele weitere Episoden machen die Tour de Suisse einzigartig – eine Auswahl.