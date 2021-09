Zu Fuss auf den Speer SG – Eine lohnende Nagelfluh-Strapaze Unser Wanderkolumnist ist wieder unterwegs: Diesmal geht es über zerklüfteten Alpboden auf Europas höchsten Nagelfluh-Berg, den Speer. Thomas Widmer

Beliebtes Aussichtsziel: Die letzten paar Höhenmeter vor dem Gipfel des Speers. Foto: Thomas Widmer

Wer den Speer besteigen will, 1950 Meter über Meer, tut dies am besten von Amden SG aus. So hat er oder sie mit dem öffentlichen Verkehr schon etwas Höhe gewonnen. Freilich gibt es da ein Problem. Der Speer hat einen geringfügig niedrigeren Nachbarn. Der Mattstock blockiert die Speer-Direttissima ab Amden, ihn gilt es östlich oder westlich zu umrunden.

Wir haben uns für westlich auf dem Hinweg und östlich auf dem Rückweg entschieden. Schnell lassen wir Amden auf einem Nebensträsschen hinter uns. Und sofort ist die Aussicht gross. Hinter Amden ritzt der Leistchamm den Himmel. Tief unten zieht sich der Fjord des Walensees. Auf der anderen Seite des Sees beeindruckt der Mürtschenstock.

Blick auf den Walensee und den Mürtschenstock. Foto: Thomas Widmer

Bei Durschlegi drehen wir Richtung Norden und gehen länger in schattigem Waldgelände. Eine Steilstufe durch die Alpweiden bringt uns hinauf zur Hintermatt, die nächste hinauf zur Alpwirtschaft von Oberchäseren. Der Alpboden ist eigenartig zerklüftet: Nagelfluh-Rinnen, die mit Gras und Farnkraut gepolstert sind. Direkt vor uns haben wir jetzt den Speer, im Rücken den Mattstock.

Durch Nagelfluh-Rinnen geht es in Richtung Gipfel. Foto: Thomas Widmer

Ein klassischer Bergpfad führt zum Gipfel, stellenweise sind Eisenstufen montiert, gemächlich zickzacken wir in der Sonne höher. Oben auf der mit einem Drahtseilzaun gesicherten Gipfelfläche haben wir den Zürichsee und die Bodenseeregion vor uns, dazu den Alpstein und die Schwyzer, Glarner und Bündner Alpen. Grandios.

Aussicht auf die Zürichseeregion. Foto: Thomas Widmer

Weil wir Hunger haben, nehmen wir endlich doch Abschied. Wieder unten auf Oberchäseren, setzen wir uns ins Wirtschäftli. Das Essen ist gut und wird geschätzt. Ich habe Fleischkäse mit Spiegeleiern, die anderen Hamburger, Gerstensuppe, Käse.

Stärkung für den Rückweg: Spiegeleier und Fleischkäse auf Oberchäseren. Foto: Thomas Widmer

Der Mattstock, dieser arme düpierte Klotz, steht uns weiterhin im Weg. Und so holen wir Richtung Vordermatt weit nach Osten aus, bis wir endlich bei der Hinter Höhi Richtung Amden schwenken können.

Gegen Schluss der Wanderung wird das Gelände sanfter mit grünen Weiden. Die Sesselbahn hinab nach Amden beim Niederholz nutzen wir gern.

Als wir unten im Dorf sind, sehen wir den Speer nicht mehr. Aber wir wissen, dass er da ist. Und dass die Nagelfluh-Strapaze sich gelohnt hat.

