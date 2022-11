Nachfolge von Sommaruga – Eine linke Jurassierin strebt nach der Sensation Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider kandidiert für den Bundesrat. Ihre Wahl wäre ein Coup: Der Jura war noch nie in der Landesregierung vertreten. Philippe Reichen Fabian Renz

Die jurassische SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider will in den Bundesrat. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Im Jura beginnt an diesem Wochenende das Volksfest des Jahres: La fête de la Saint-Martin. An Abenden des Saint-Martin verzehren Jurassierinnen und Jurassier in Restaurants und Turnhallen alles, was ein geschlachtetes Schwein hergibt. Die Opulenz endet erst früh am Morgen – in Tanz und Ekstase.

Pünktlich zum Start des legendären Volksfests macht die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider den Feiernden nun ein Geschenk. Die vormalige Regierungsrätin, studierte Sozialarbeiterin und zweifache Mutter hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie für den Bundesrat kandidieren will. Das ist ein Coup, der in ihrer Heimat Träume weckt. Noch nie war der 1979 gegründete Kanton Jura in der Landesregierung vertreten.

Würde Baume-Schneider gewählt, wäre das sogar eine doppelte Sensation. Sie wäre nicht nur die erste jurassische Bundesrätin, die lateinische Schweiz würde darüber hinaus vier der sieben Bundesratssitze besetzen. Das gab es in der Schweiz erst einmal, und auch dies nur ganz kurz, von 1917 bis 1920. Die in Saint-Imier BE geborene Baume-Schneider spricht neben Französisch auch perfekt Schweizerdeutsch.

Aus einfachen Verhältnissen

In Gesprächen betonte die Ständerätin aus Les Breuleux in den Freibergen in den letzten Tagen stets, dass sie das Amt als Bundesrätin natürlich interessiere. Ihre bisherige politische Karriere habe sie aber keinesfalls danach ausgerichtet, Bundesrätin zu werden. Das passt zur Jurassierin, die in einer Bauernfamilie und somit in einfachen Verhältnissen aufwuchs und heute mit einem Fahrlehrer verheiratet ist.

Die Jurassierin dürfte eine Alternative sein, falls die Bundesversammlung weder an der Bernerin Evi Allemann noch an der Baslerin Eva Herzog Gefallen findet. Ihre Wahlchancen sind alles in allem eher gering: Dass die Bundesversammlung den frei werdenden Sitz von Simonetta Sommaruga (SP) an eine Romande vergibt, ist unwahrscheinlich.

Stärker ins Gewicht fällt womöglich, dass Baume Schneider mit ihrer Kandidatur der SP-Parteileitung (der sie als Vizepräsidentin selber angehört) einen taktischen Vorteil verschafft: Sie könnte dabei helfen, eine Kandidatur des Zürcher Ständerats Daniel Jositsch zu verhindern. Jositsch will die Fraktion von einem Dreierticket überzeugen, auf dem neben zwei Frauen auch ein Mann kandidieren dürfte. Spricht sich die Fraktion tatsächlich für ein Dreierticket aus, könnte sie den dritten Platz neben Herzog und Allemann an Baume-Schneider statt an Jositsch vergeben.

Einstige Revolutionärin

Politisch ist Baume-Schneider links von den beiden Deutschschweizerinnen Herzog und Allemann anzusiedeln. Ganz am Anfang politisierte sie bei der Revolutionären Marxistischen Liga, einer Linksaussen-Splittergruppe der 70er- und 80er-Jahre. Im Bundeshaus zählt sie eher zu den stillen Schafferinnen. Immerhin präsidiert sie die einflussreiche Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. Und sie ist zurzeit zweite Vizepräsidentin des Ständerats. Bleibt sie im Parlament, dürfte sie im Dezember 2023 zur Ratspräsidentin gewählt werden.

Der jurassische Nationalrat Pierre-Alain Fridez (SP) sagt, er habe Elisabeth Baume-Schneider zur Kandidatur ermuntert, als er vom Rücktritt von Simonetta Sommaruga erfahren habe. Fridez attestiert seiner Parteikollegin Empathie, Dynamik und Effizienz. Sie könne die Leute mit ihrer offenen, umgänglichen Art von sich und ihren Projekten überzeugen, so Fridez. So sei es ihr als Bildungsdirektorin gelungen, im Jura trotz der dortigen Abneigung gegen die deutsche Sprache eine zweisprachige Maturität einzuführen.

Diese Leistung ist auch François Lachat, dem ehemaligen Mitte-Regierungsrat und Gründervater des Jura, nicht entgangen. «Mit demselben Projekt bin ich gescheitert», sagt er. «Ich wollte den Jura näher an die beiden Basel rücken, und in einem zweisprachigen Maturitätsabschluss sah ich einen Schlüssel dafür.» Doch erst Baume-Schneider habe das geschafft.

Lachat hält indes einen anderen, historischen Volksentscheid für die wichtigste Leistung der 58-Jährigen. Ihrem Effort und ihrem Verhandlungsgeschick sei es zu verdanken, dass sich die Stadt Moutier zum Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura habe entscheiden können. Baume-Schneider habe erfolgreich mit der Berner Regierung verhandelt und so die Volksabstimmung in Moutier ermöglicht.

«Wir haben uns darauf geeinigt, mit einer jurassischen Kandidatur nicht zurückzuhalten, sobald sich die Gelegenheit dafür bietet.» Charles Juillard, jurassischer Mitte-Ständerat

Die Kandidatur überrasche ihn nicht, sagt Charles Juillard, Baume-Schneiders jurassischer Ständeratskollege von der Mitte-Partei. Er habe sich mit seiner Kollegin schon vor einiger Zeit darauf geeinigt, «dass wir uns mit einer jurassischen Kandidatur nicht zurückhalten, sobald sich die Gelegenheit dafür bietet». Jetzt sei dieser Moment da, nachdem Jean-François Roth 1999 angetreten war, aber gegen die Kandidatur des Freiburgers Joseph Deiss das Nachsehen hatte. «Elisabeth Baume-Schneider hat meine volle Unterstützung», sagt Juillard. Beide sassen während neun Jahren gemeinsam in der jurassischen Kantonsregierung. Als Sozialdemokratin war Baume-Schneider stets in der Minderheit. Juillard sagt: «Sie ist konziliant und weiss, wie sie ihre Dossiers in einer Regierung durchbringen kann und was Kollegialität bedeutet.»

Julliard ist zufrieden. Auch er wird den Saint-Martin feiern. Mit ihrer Kandidatur hat Elisabeth Baume-Schneider in ihrer Heimat die diesjährige Fête so richtig lanciert.

