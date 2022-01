Solarkraft eint politische Gegner – Linke forciert Steuererlass, Bürgerlicher beugt sich Genderstern Heidi Mück und Andreas Zappalà – ein ungleiches Duo in der Basler Politik teilt das gleiche Ziel: Steuern sollen keine Hürden für neue Fotovoltaikanlagen sein. Jan Amsler

Heidi Mück (Basta), im Bild wie auch in der Politik auf der linken Seite zu finden, spannt mit FDP-Vertreter Andreas Zappalà zusammen. Fotos: Pino Covino

Heidi Mück hat mit Steuererlassen so viel am Hut wie Andreas Zappalà mit Gendersternen. Doch in einem politischen Vorstoss, den die beiden gemeinsam ausgearbeitet haben, kommt beides vor: «Hausbesitzer*innen» sollen die Einnahmen aus ihren Fotovoltaikanlagen nicht versteuern müssen.