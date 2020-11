Regierungsratswahlen in Basel – Eine leise Wahl Keine Freudenschreie, keine Tränen – nicht einmal mit Maske. Die Staatskanzlei Basel-Stadt hat das Wahlforum im Congress Center wegen Corona abgesagt. Alessandra Paone

Am 25. Oktober freuten sich Conradin Cramer, Lukas Engelberger, Tanja Soland und Beat Jans (v.l.) im Basler Congress Center über ihre Wahl. Einen solchen Moment wird es am Sonntag nicht geben. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Corona, der Verhinderer. Was Spass macht und das soziale Leben in Schwung bringt, wird abgesagt: Fasnacht, Herbstmesse, Weihnachtsmarkt. Und nun auch das traditionelle Wahlforum im Basler Congress Center. Wegen der Pandemiesituation in Basel-Stadt und der seit Montag geltenden strengeren Schutzmassnahmen gegen das Virus hat die Staatskanzlei entschieden, im zweiten Wahlgang darauf zu verzichten. Keine jubelnden Sieger, keine enttäuschten Gesichter, keine Tränen – nicht einmal mit Maske.

Beim ersten Wahlgang der Regierungsratswahlen am 25. Oktober waren noch 100 Personen im Congress Center zugelassen. Nichts im Vergleich zu den Vorjahren, aber immerhin. Am kommenden Sonntag wird hingegen niemand da sein, wenn Staatsschreiberin Barbara Schüpbach am Nachmittag die Wahlresultate verkündet. Immerhin wird dieser bedeutende Moment live auf den Social-Media-Kanälen übertragen – man denke sich Raunen, Zwischenrufe und Freudenschreie einfach hinzu.

Selten so spannend

Eine leise Wahl also, dabei hätte diese Ausgabe das Potenzial gehabt, richtig laut zu werden. Selten waren Basler Regierungsratswahlen so spannend. Es sind noch drei Sitze zu vergeben. Die amtierende Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) hat sich nach ihrem schlechten Resultat zurückgezogen – sie landete auf Platz neun; an ihrer Stelle tritt nun Linksaussenpolitikerin Heidi Mück (Basta) an.

Mit Mück, Kaspar Sutter (SP), dem bisherigen Regierungsrat Baschi Dürr (FDP), Stephanie Eymann (LDP) und Esther Keller (GLP) kämpfen vier Kandidatinnen und Kandidaten um die verbleibenden drei Mandate. Keller und Eymann kandidieren zudem fürs Regierungspräsidium – zusammen mit Beat Jans, den die SP nach Ackermanns Verzicht als Joker einsetzt, um den eigenen Machterhalt und wenn möglich auch die rot-grüne Mehrheit zu sichern. Einmal Präsident, will der Umweltpolitiker den Klimaschutz zur Chefsache erklären und das Amt für Umwelt und Energie ins Präsidialdepartement zügeln.

Würde es nach den Resultaten des ersten Wahlgangs gehen, müssten es Eymann, Sutter und Dürr schaffen. Es sind aber durchaus Überraschungen möglich, vor allem auch, weil mit einer hohen Wahlbeteiligung zu rechnen ist: Es haben bereits 34,1 Prozent der Stimmberechtigten in Basel ihre Stimme abgegeben.

Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (mit Maske) erreichte das absolute Mehr im ersten Wahlgang zwar nicht. Dennoch stiess er mit seinen Parteikollegen auf sein Resultat an. Foto: Dominik Plüss (Tamedia AG)

Die Parteien hatten bis zuletzt gehofft, dass das Wahlforum stattfinden würde, wenn auch in reduzierter Form. «Schade, aber nachvollziehbar», sagt FDP-Präsident Luca Urgese. Er geht nun davon aus, dass sich die bürgerlichen Kandidaten zusammen mit den Parteiverantwortlichen treffen werden, um gemeinsam auf die Resultate zu warten. Es sei aber noch nichts geplant. Ähnlich wird es bei der SP ausschauen. Zudem werde es für die Mitglieder zwei Liveschaltungen per Videochat geben, sagt Parteipräsident Pascal Pfister. Esther Keller weiss noch nicht genau, wie sich ihre Partei organisiert. «Allenfalls nehme ich das Resultat zu Hause mit meinen WG-Freundinnen entgegen, per Zoom mit den anderen verbunden», sagt die Grünliberale. Das Grüne Bündnis hatte ursprünglich einen Anlass mit maximal 40 Leuten in einem Lokal im Landhof geplant. Nun sei unklar, wer sich wie und wo treffen werde, sagt Heidi Mück.