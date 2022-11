Spektakulärer Fund im Kleinbasel – Archäologen legen kopflose, reiche Frau frei Sie wurde nur 20 Jahre alt und liess sich mit ihrem Gold begraben. Beim Wettsteinplatz entdeckten Archäologen das mit Gold und Perlen dotierte 1400 Jahre alte Grab einer Frau. Simon Erlanger

Die goldene Scheibenfibel, die im Frauengrab gefunden wurde. Foto: Foto: zvg/Archäologie BS

Im Kleinbasel machten Archäologen einen spektakulären Goldfund. Zwischen Riehentorstrasse und Rebgasse legten sie vor drei Wochen ein reich dotiertes Frauengrab aus dem 7. Jahrhundert frei.

Am Freitag präsentierten Kantonsarchäologe Guido Lassau und Regierungspräsident Grab den Medien die offenbar wohlhabende Urkleinbaslerin.

Man weiss nur wenig über sie. Die in einem Holzsarg beerdigte Frau wurde nur etwa 20 Jahre alt. Bei der Beerdigung wurde sie laut den Archäologen grosszügig und offenbar standesgemäss mit Schmuck- und Trachtgegenständen ausgestattet.

Bei der Ausgrabung zwischen Riehentorstrasse und Rebgasse handelt es sich um eine Notgrabung wegen des Baus eines Fernwärmekanals. Entsprechend wird nur ein Ausschnitt des ehemaligen Friedhofs untersucht. Foto: zvg/Archäologie BS

Kunsthandwerk vom Feinsten

Besonders wertvoll sei eine kunstvoll gearbeitete goldene Scheibenfibel, die einst als Verschluss eines Mantels diente. Das filigrane Schmuckstück vermittle im Übrigen einen Einblick in die hohe Kunstfertigkeit des frühmittelalterlichen Goldschmiedehandwerks, so Lassau. Die Fibel bestehe aus einer Grundplatte aus Buntmetall. Darauf liegt ein Deckblech aus Gold. Verziert wurde die Gewandschliesse mit Filigranauflagen aus Golddraht und Einlagen aus blauem Glas und hellgrünem Granat. Die Schmucksteine waren in die Fassungen geklebt.

Die junge Frau nahm vermutlich einen Mantel mit ins Grab, den die Scheibenfibel zusammenhielt. Ausserdem trug sie wertvollen Schmuck, bestehend aus rund 160 Perlen aus Glas, Amethyst und Bernstein. Unklar ist, ob die Perlen Kettenstränge bildeten und um den Hals getragen wurden oder ob sie auf ein Gewand genäht waren.

Ein im Grab gefundener auffällig grosser Bernsteinanhänger war wohl das Endstück eines mit Buntmetallkreuzchen verzierten Lederriemens. Um die Taille trug die Frau einen Gürtel mit einer Schnalle aus Eisen und einer silbertauschierten Riemenzunge. Am Gürtel war ein Gehänge befestigt mit zahlreichen durchlochten römischen Münzen, Metallobjekten und einem Kamm aus Knochen.

Schädel verschwunden

Die reichen Funde seien ein Hinweis auf den hohen gesellschaftlichen Status der Verstorbenen, so Guido Lassau. Ihr Name bleibt aber unbekannt. Verschwunden ist auch der Schädel der Frau, deren Gesicht somit nicht rekonstruiert werden kann. Denn das Grab der in einem Holzsarg bestatteten unbekannten Toten sei bereits bei früheren Leitungsbauten teilweise zerstört worden. Das Skelett ist deshalb nur noch vom Halsbereich bis zu den Knien erhalten.

Dank der fachgerechten archäologischen Betreuung der aktuellen Werkleitungsbauten hätten nun die letzten Reste der hier bestatteten Frau dokumentiert und geborgen werden können.

Das frühmittelalterliche Gräberfeld an der Riehentorstrasse ist bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Grund der aktuellen archäologischen Aktivität ist der Ausbau des Basler Fernwärmenetzes. Da die neuen Leitungsschächte tiefer zu liegen kommen als bisher, erhalten die Archäologen im Rahmen der Notgrabungen eine neue und einmalige Gelegenheit der Basler Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen – ein Glücksfall, wie die Forscher unisono sagen.

Schon früher kamen an der Riehentorstrasse Tote aus dem Frühmittelalter zum Vorschein. Bisher wurden insgesamt 15 Gräber freigelegt. Vermutet werden noch viel mehr. Foto: zvg

Der verletzte Schwertkämpfer

Insgesamt wurden bei den aktuellen Grabungen 15 weitere Gräber entdeckt und dokumentiert. Dazu zählt ein Mädchengrab samt goldtauschierter Gürtelschnalle und 380 Perlen. Ein weiteres reiches Kindergrab enthielt silbrige Gürtelbeschläge sowie eine Schere und einen Kamm. Die neu entdeckten Gräber zeigen, dass das Gräberfeld damals dichter belegt war als bisher angenommen. Unweit der Frau mit der Goldfibel wurde bereits im Sommer ein Steinkistengrab freigelegt, in dem das Skelett eines Mannes lag, der massive Verletzungen aufwies. Unter anderem hatte der Mann, offensichtlich ein Schwertkämpfer, einen heftigen Schwerthieb ins Gesicht erhalten, dabei einen Teil des Kiefers verloren und trotzdem noch lange überlebt. Diese verheilte Verletzung gebe Einblick in die Medizinkenntnisse der damaligen Zeit und zeigt, dass schwere Verletzungen den Menschen zwar für ein Leben lang entstellten, aber nicht zwingend tödlich enden mussten.

1 / 2 In einem Plattengrab gefunden wurde auch ein grosser und kräftiger Mann, offenbar ein Krieger. Ihm war mit einem Schwerthieb Teil des Oberkiefers abgetrennt worden. Foto: zvg/Archäologie BS

Der frühmittelalterliche, christliche Friedhof gehörte wahrscheinlich zu einer Kirche. Unklar ist, ob es sich dabei um einen Vorgängerbau der heutigen Theodorskirche handelt. Das galloromanische Basel war nach dem Ende des Weströmischen Reiches Ende des 5. Jahrhunderts an die Franken gefallen. Um 900 kam die Stadt an das Königreich Hochburgund. Bereits im frühen 7. Jahrhundert ist ein Bischof bezeugt, der die Herrschaft in der Stadt ausübte. Generell gehörte Kleinbasel aber zum Bistum Konstanz. Es bestand wahrscheinlich aus zwei Dörfern rund um die Theodorskirche.

Das heutige Kleinbasel geht in seiner Kernstruktur auf das 13. Jahrhundert zurück, als die Rheinbrücke gebaut wurde und der Bischof von Basel den Brückenkopf am rechten Rheinufer erwarb. Die Archäologie Basel-Stadt wird anlässlich der Museumsnacht 2023 einen Teil der spektakulären Funde aus dem Kleinbasel, darunter auch die Goldscheibenfibel, der Öffentlichkeit präsentieren.





