Basler Fasnacht in Gefahr – «Eine konventionelle Fasnacht wird nicht möglich sein» Das Coronavirus bedroht auch die «drey scheenste Dääg» im nächsten Jahr. An eine normale Durchführung glaubt niemand. Andrea Schuhmacher

Da war die Welt noch in Ordnung: Der Morgestraich an der Fasnacht 2019. Foto: Lucia Hunziker

Sie üben in den Wäldern, sie üben auf dem Rhein. Aber üben sie umsonst? Jetzt, da die Sommerferien vorbei sind, ist es eigentlich höchste Zeit, um mit den Vorbereitungen für die Basler Fasnacht 2021 zu beginnen. Die Musikübungen haben für die meisten Fasnächtler bereits wieder begonnen. Doch statt in den eigenen, engen und schlecht belüfteten Kellern finden diese in den Langen Erlen oder auch mal im Rhyschiffli auf dem Rhein statt. Denn das Coronavirus, das in diesem Jahr die «drey scheenschte Dääg» ins Wasser fallen liess, hat die Welt immer noch fest im Griff.