Kommentar zu Basler Cannabis-Projekt - Eine kontrollierte Abgabe für Erwachsene ist überfällig

In US-Bundesstaaten, in denen der Hanfkonsum legal ist, kontrollieren die Behörden Produktion, Vertrieb und Verkauf. Ein solches Modell wäre auch in der Schweiz tauglich. Foto: Raul Arboleda/AFP

Die Hoffnungen, dass nach dem langen Warten eine vernünftige und zeitgemässe Hanfpolitik folgt, werden mit den neuen Projekten beinahe zerschlagen. Statt dass die Schweiz endlich eine kontrollierte Cannabis-Abgabe an alle Erwachsenen in ihrem Kanton möglich macht, zaudern die Politik, das BAG und die Kantone weiter. Es ist fast wie ein Rückfall in die alten Verbotszeiten.

In den USA, wo die weltweite Marihuana-Prohibition ihren Anfang nahm und über die WHO in die Welt getragen wurde, haben inzwischen 18 Staaten den Freizeitkonsum legalisiert. Weitere Bundesstaaten werden sich bald anschliessen. Länder wie Uruguay haben den Schritt schon gewagt – und Mexiko dürfte dieses Jahr folgen.