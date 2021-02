Luftfahrt in Westafrika – Eine kleine Rückkehr zur Normalität in Mali Nach neun Jahren landen wieder Flugzeuge in der malischen Oasenstadt Timbuktu, die sich lange im Würgegriff von Islamisten befand. Bernd Dörries

Die Musik einer Blaskapelle wartete Anfang dieser Woche auf die Boeing 737-500 und spielte ein Lied, das sich nach «And He’s A Jolly Good Fellow» anhörte, vielleicht aber auch etwas ganz anderes war. Der Wind blies so stark, dass die Musik über die Landebahn des Flughafens von Timbuktu verweht wurde. Der Wüstensturm war aber zu schwach, um die Landung des ersten kommerziellen Flugs seit neun Jahren in die mystische Wüstenstadt zu verhindern. Was fehlte beim Jungfernflug, war das sonst übliche Besprühen der Maschine mit den Kanonen der Flughafenfeuerwehr. Womöglich, weil das Wasser in der Wüste eher knapp ist.