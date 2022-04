Philipp Hildebrand will Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft werden. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

In einem dürren Communiqué teilte die Zürcher Kunstgesellschaft am Gründonnerstag mit, dass Philipp Hildebrand Nachfolger von Walter Kielholz und Anne Keller Dubach an der Spitze der Zürcher Kunstgesellschaft werden soll. Das Ergebnis der Wahl, an der sich die rund 24’000 Mitglieder der Kunstgesellschaft schriftlich beteiligen können, wird am 31. Mai bekannt gegeben.

Philipp Hildebrand trat 2012 nach zehnjähriger Tätigkeit als Präsident der Schweizer Nationalbank zurück, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe sein Insiderwissen für persönliche Zwecke missbraucht. Diese Vorwürfe, die sich auch gegen seine damalige Frau Kashya Hildebrand richteten, wurden später allerdings entkräftet. Hildebrand heuerte danach beim weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock an und trennte sich von seiner Frau Kashya. Seine heutige Lebenspartnerin ist Margarita Louis-Dreyfus. Die gebürtige Russin, die von den Medien bisweilen als «Zarin vom Zürichsee» bezeichnet wird, gehört gemäss «Bilanz»-Rating zu den zehn reichsten Schweizerinnen.

Beide Frauen sind keine Unbekannten in der Kunstwelt: Kashya Hildebrand besass Kunstgalerien in New York, Genf, Zürich und London. Heute existiert die Galerie nur noch in virtueller Form. Auch die Unternehmerfamilie Louis-Dreyfus, in die Margarita eingeheiratet hatte, verfügt über eine Kunstsammlung. Von Philipp Hildebrands Interesse an Kunst ist öffentlich wenig bekannt. Immerhin: Er sitzt im Board of Trustees des British Museum.

Die Öffentlichkeit will wissen, warum jemand kandidiert und was ihn zur neuen Aufgabe befähigt.

Nun erscheint uns das British Museum nicht gerade eine gute Referenz zu sein, wenn es um Restitutionsfragen geht. Bei der Zürcher Sammlung Bührle geht es bekanntlich darum, die Provenienzen der Bilder nochmals zu prüfen und jene Bilder, bei denen es sich nachweisen lässt, dass es sich um Nazi-verfolgungsbedingten Entzug handelt, möglichst rasch ihren Eigentümern zurückzugeben.

Es gibt wahrscheinlich kein Museum, das sich abweisender gegenüber Restitutionsbegehren zeigt als das British Museum. Die griechische Regierung blitzt regelmässig ab, wenn sie Marmorskulpturen, die der britische Lord Elgin 1801 aus dem Parthenon-Altar herausbrechen liess und die heute im British Museum ausgestellt sind, zurückfordert. Gleich geht es der Regierung von Nigeria, wenn sie um die Restitution von Skulpturen aus dem Königreich Benin ersucht, die 1897 von den Briten in einem blutigen Feldzug geraubt wurden.

Walter Kielholz prägte die Kunstgesellschaft und das Zürcher Kunsthaus während zweier Jahrzehnte. Foto: Anna-Tia Buss

Nach dem Banken- und Rückversicherungsmann Walter Kielholz, der die Kunstgesellschaft zwanzig Jahre präsidierte, schlägt der Verein wieder die Wahl eines Bankers vor. Dabei war die Ära Kielholz nicht nur erfolgreich. Auch wenn der Manager sich gern im hellen Licht des Erweiterungsbaus des Kunsthauses zeigt, er steht auch im Schatten des Bührle-Debakels, das sich zu einem eigentlichen Imagedesaster für das Kunsthaus auswuchs.

Abo Porträt von Walter Kielholz Der Machtmensch Abo Nächste Kunsthaus-Chefin im Interview «Ich wurde noch nicht aufs Bührle-Dossier angesprochen» Die Wahl eines Präsidenten der Zürcher Kunstgesellschaft ist eine öffentliche Angelegenheit, das haben vor einem Jahr nicht zuletzt auch die Debatten zwischen den damaligen Kandidaten Anne Keller Dubach und Florian Schmidt-Gabain gezeigt. Die Öffentlichkeit will wissen, warum jemand kandidiert und was ihn zur neuen Aufgabe befähigt. Vor diesem Hintergrund ist das dürre Communiqué der Kunstgesellschaft ein No-go und Philipp Hildebrands Nein auf eine Interviewanfrage dieser Zeitung eine Geringschätzung der Öffentlichkeit. Es geht beim Kunsthaus nicht um diskrete Personalpolitik in einer Bank, sondern um das Präsidium eines demokratisch verfassten Grossvereins, der existenziell auf die Subventionen der öffentlichen Hand angewiesen ist.

